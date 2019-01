Tommy Samuelsson har under onsdagen valts in i svensk ishockeys Hall of Fame. Han är för tillfället känd som tränare för Skellefteå men var en skicklig back under sin spelarkarriär.

Han väljs in som den 118:e spelaren i Hockey Hall of Fame. Motiveringen från deras hemsida lyder:

”En legendar inte bara i Färjestads BK utan i svensk ishockey i stort. Tre SM-guld som aktiv, två guld också som coach i Färjestad. Dessutom har han som coach fört upp Skellefteå till högsta serien, sedan de varit borta i sexton säsonger. Tre silver på sex VM är fina meriter, liksom två OS-brons. Tommy har fått Guldpucken och dessutom blivit Årets Coach. Som ledare har han också varit assisterande i Tre Kronor och verkat många år i Schweiz och Österrike. Hans spelstil var närmast vacker, en fantastisk skridskoåkare med en speluppfattning av sällan skådat slag. Kuriöst nog är han född i fotbollsmetropolen Degerfors.”

”ENORMT HEDRANDE”

Samuelsson själv blev chockad när han fick beskedet men samtidigt väldigt hedrad.

– Det känns väldigt stort. Och självklart är det häftigt att kunna räkna in sig som en av dem. För det är ju inga dussinlirare som är med där, säger han till Norran och fortsätter:

– Det blev rusningar i kroppen. För det är inget alls man väntat sig, framförallt när man är mitt inne med att jobba med hockey. Men att få detta besked är en form av bekräftelse att man gjort saker av betydelse. Det är enormt hedrande.

59-åringen spelade 19 säsonger i Färjestad mellan åren 1976 och 1995. Han stod för 283 (80+203) poäng på 597 matcher i Karlstad innan han avslutade karriären i Österrike och Schweiz.

Tommy Samuelsson vann tre SM-guld med Färjestad, 1981, -86 och -88. 1986 vann han även Guldpucken som Elitseriens bästa spelare. Han har sin tröja upphängd i taket i Löfbergs Arena och sitt tröjnummer 2 pensionerat.

Han gjorde även 215 landskamper i Tre Kronor-tröjan. I landslaget var Samuelsson med och spelade hem tre VM-silver, två VM-brons samt två OS-brons.

Efter spelarkarriären blev Tommy Samuelsson tränare och började som assisterande i Färjestad. Därefter vann han ytterligare tre SM-guld med klubben han är så starkt förknippad med. 2002 som assisterande tränare och 2009 och 2011 som huvudtränare. 2009 vann han även pris som den bästa tränaren i Elitserien. Han var också tränare för Skellefteå 2006 och tog laget upp till Elitserien och i somras återvände han till klubben.

Han var även assisterande förbundskapten för Tre Kronor under en period. Han vann då VM-guld med Sverige 2006 och tog även silver 2003 och 2004.