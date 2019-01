Annica Åhlén väljs in i Hockey Hall of Fame. Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Under torsdagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att den tidigare stjärnmålvakten Annica Åhlén väljs in i Hockey Hall of Fame som den 117:e personen. Hon är mest känd för sin insats när Damkronorna vann OS-brons 2002.

”En av våra absolut bästa målvakter”, skriver invalskommitén i motiveringen.

Annica Åhlén väljs under torsdagen in i svensk ishockeys Hall of Fame som den 117:e personen någonsin. Hon blir därmed den nionde målvakten som väljs in i den exklusiva skaran.

Svenska Ishockeyförbundet och Hockey Hall of Fames invalskommité motiverar följande:

”En av våra absolut bästa målvakter på damsidan med mycket fina meriter. Två gånger blev Annica utsedd till bäste målvakt av turneringsdirektoratet, detta vid EM 1993 och vid VM 1992. Dessutom var Annica Åhlén med om att vinna Europacupen för AIK 2006/2007. Hon blev svensk mästare två gånger, detta med AIK och Nacka HK. Under fjorton års tid sträckte sig Annica Åhléns karriär i damlandslaget. Hon fick för övrigt damernas Stora Märke nr ett.

Tolv mästerskapsturneringar med Sverige säger en del. Hon representerade fyra klubbar under karriären, nämligen Trångsund, Västerhaninge, Brynäs och AIK. Hennes absoluta styrka var jämnheten i kassen. Annica gjorde sällan en dålig match.”

LANDSLAGSDEBUTERADE REDAN SOM 14-ÅRING

Annica Åhlén var aktiv som målvakt i nästan 20 år, mellan åren 1988 och 2007. Under sin karriär representerade hon Trångsunds IF, Västerhaninge IF, Nacka HF, Brynäs IF och AIK.

Åhlén blev svensk mästare två gånger, 1998 med Nacka och 2007 med AIK. Hon vann även Europacupen med AIK 2007.

Hon är dock mest känd från sin tid i Damkronorna. Hon landslagsdebuterade redan som 14-åring i EM 1989 och höll nollan direkt. Det var starten på en 14 år lång karriär i Damkronorna där Åhlén hann stå i 132 landskamper och vara med i två OS, fem VM och fem EM.

Hon vann ett EM-guld, 1996, och fyra EM-silver, 1989, 1991, -93 och -95. Hennes främsta framgång var dock när hon vaktade målet när Sverige stod för en stor skräll och tog OS-brons i Salt Lake City 2002.

På ett personligt plan så utsågs hon till VM:s bästa målvakt 1992 och EM:s bästa målvakt 1993. Hon är även en av endast fem ishockeyspelare som har vunnit Damernas Stora Märke.

Annica Åhlén kommer att hyllas i samband med Beijer Hockey Games och landskampen mellan Tre Kronor och Finland på Hovet i Stockholm. Matchen går den 10 februari.