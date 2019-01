Ben Bishop och Linus Ullmark i het målvaktskamp. Foto: IBL Bildbyrå

I nattens möte mellan Dallas Stars och Buffalo Sabres var det målvakterna som briljerade. Både Ben Bishop och Linus Ullmark stod för imponerande insatser och såg till att det bara blev ett mål i matchen.

Linus Ullmark gör sin första säsong i NHL som ordinarie målvakt och har stått för flera imponerande insatser under hösten och vintern. Mot Dallas Stars storspelade 25-åringen igen och räddade 26 skott.

Det enda problemet med detta är att Dallas sköt 27 skott. Ullmark fick se en puck hamna i nätet bakom honom när Jamie Benn satte matchens första och senare enda mål.

– Det suger att förlora. Vi får glömma den här matchen och tänka framåt. Vi har sju raka hemmamatcher att se fram emot nu. Vi måste ta med farten, tempot och en riktig kämparvilja in i dessa matcherna, säger Buffalomålvakten till nhl.com.

Nej, den här kvällen skulle inte handla om Linus Ullmark. Istället var det amerikanen som vaktade kassen i andra änden av rinken som fick de stora rubrikerna. Ben Bishop var snäppet vassare än Ullmark, räddade alla 30 skott han fick mot sig och höll säsongens tredje nolla. Bishops spel gjorde att Dallas inte behövde göra mer än ett mål och slutresultatet blev 1-0.

TOLV RAKA MATCHER MED POÄNG MOT BUFFALO

Det mest anmärkningsvärda är den 32-årige målvaktens facit mot just Buffalo Sabres. Lagen möts inte så ofta på grund av att de spelar i olika ändar av NHL:s konferens- och divisionssystem. När det väl gör det, och Ben Bishop står, då kan man nästan räkna med en seger för Stars.

I sina tolv senaste matcher mot Buffalo Sabres har Bishop stått som segrare i elva av dem. Endast en gång på de tolv matcherna har Buffalo lyckats vinna och det var efter övertid. Bishop och Stars har alltså alltid tagit poäng i alla sina tolv senaste matcher mot Buffalo. På de matcherna har Dallasmålvakten 94,5 i räddningsprocent, 1,48 i insläppta mål per match och två hållna nollor.

– Jag måste fortsätta spela så, inte bara mot Buffalo. Jag vill egentligen inte prata om det. Det är roligt att sviten fortsätter, ”peppar peppar, ta i trä”. Jag vet inte varför det går så bra mot just dem, säger 32-åringen till nhl.com och fortsätter:

– Vi har många killar i laget som kan göra mycket mål. Jag är aldrig orolig för vår målproduktion i matcherna. Vi har sett under året att vi kan vinna på flera olika sätt. Om vi kan ta en 1-0 seger så är jag nöjd för det kommer att vara kvällar framöver när det kommer att krävas mer.

DALLAS STARS – BUFFALO SABRES 1-0 (1-0,0-0,0-0)

Dallas: Jamie Benn (19)

Buffalo: –