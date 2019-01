TRIVSEL. Derek Roy har funnit en trygghet och trivsel i Linköping. Foto: Ronni Rönnkvist & Bildbyrån

För andra säsongen i rad producerar Derek Roy poäng på löpande band för Linköping. Nu hoppas den tungt NHL-meriterade veteranen på en fortsättning i Sverige.

– Jag hoppas att kunna stanna här i Linköping, säger han till hockeysverige.se.

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

738 matcher i NHL – 189 mål och 524 poäng.

Med de siffrorna är Derek Roy en av de mest meriterade spelarna vi har i SHL just nu. Under sin tid i världens bästa liga, mellan 2003 och 2015, snittade den nu 35-årige centern 0,71 poäng per match. Då ska vi ha i bakhuvudet att en spelare som Henrik Zetterberg snittade drygt 0.80 poäng under sina år i Detroit Red Wings.

Inför säsongen 2015/16 valde Derek Roy att lämna NHL efter en splittrad säsong där han spelade både för Nashville och Edmonton. I stället flyttade han till schweiziska Bern under en säsong och gjorde sedan ett stopp i KHL för spel med både Avangard Omsk och Traktor Tjeljabinsk innan han skrev på för Linköping.

Nu är han inne på sin andra säsong med östgötaklubben och ligger tvåa i SHL:s poängliga efter Djurgårdens Jakob Lilja. På 34 matcher har det blivit 30 poäng (4+26) och han är därmed på god väg att tangera fjolårets notering på 35 poäng.

”ÄLSKAR ATT SPELA HOCKEY”

Och trots att han antagligen varken behöver pengarna eller rampljuset längre känner han samma driv som 35-åring som han gjorde när han debuterade i NHL som 20-åring.

– Varför jag valt att spela i Europa? Det är för att jag älskar att spela hockey, säger Roy med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Saab Arenas innandömen efter lagets träning.

– Det är alltid kul att få träna under sommaren och göra sig beredd inför säsongen med killarna i laget, att alltid få vara med kring atmosfären i omklädningsrummet. Man skapar nya kontakter som blir mina vänner för alltid.

– Nu spelar jag i Europa och jag har fått många vänner här och hoppas kunna behålla den vänskapen resten av mitt liv. Jag har mött väldigt många intressanta människor, sett många olika städer och fått uppleva många olika kulturer och det känns kul.

LHC-centern hade kanske helst velat stanna i NHL någon säsong till innan han lämnade ligan. Men när de intressanta erbjudandena uteblev sommaren 2015 valde han att testa nya marker.

– Jag hade en tryout med Washington, men när det inte blev något flyttade jag till Bern. Det blev en bra säsong i Bern och vi vann mästerskapet där. Det var kul att bo i Schweiz och få vara med i den ligan. Där fick jag dessutom spela med flera andra kanadensare i Spengler Cup den säsongen.

– Säsongen efter fick jag även vara med i Deutschland Cup och någon ytterligare turnering. Det var kul att få spela dom här turneringarna och representera Kanada.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

TRIVDES I KHL

Var det en stor kontrast att komma till KHL efter att ha spelat i NHL?

– Ja, absolut. Jag tycker att KHL var annorlunda och jag visste då jag skulle dit att det skulle vara så. Jag inledde säsongen i Omsk och avslutade den med Traktor.

– Jag tycker att tiden där var en bra erfarenhet och det är väldigt många bra hockeyspelare i den ligan. Sedan var det även en kul erfarenhet att få ta del av den kultur som är i Ryssland.

Trivdes du bra även vid sidan av hockeyn där?

– Ja, jag tycker allt var bra. Chauffören jag hade var en snäll kille samtidigt som jag hade bra ställen att bo, bra lagkamrater, coacher och så vidare. Det var riktigt kul.

Trots att Derek Roy spel hållit en hög nivå här i Sverige ser han sig inte som en bättre hockeyspelare än då han spelade i NHL.

– Nej, det tror jag inte att jag är. När jag var yngre spelade jag väldigt bra och snittade över ett poäng per match några säsonger i rad i NHL.

– Det var en bra tid och jag fick många vänner där som jag spelade med från Rochester (i AHL) upp till Buffalo. Jag fick även spela några Stanley Cup-slutspel, vilket var väldigt kul.

”ETT ENKELT BESLUT ATT SKRIVA PÅ”

En av Derek Roys lagkamrater i Buffalo var svenske backen Henrik ”Hank” Tallinder, som nyss fyllde 40 år och lade av efter förra säsongen.

– Han är en bra kille. Vi hade inte så många svenska killar i Buffalo under tiden jag spelade där, men han var en av dom. Som jag sa så är han en bra kille och skicklig hockeyspelare.

– Han var lite äldre och en av ledarna i vårt lag. Självklart var han bra att ha i vår organisation.

Tallinder har spelat i Linköping, men det var ingen som Roy tog kontakt med innan han själv skrev på för SHL-klubben.

– Nej, det gjorde jag inte. Jag visste inte mycket om den här ligan då jag spelade i NHL, men jag pratade med Andrew Gordon innan jag skrev på, men givetvis också med coacherna och general managern.

– Dom jag pratade med sa att Linköping har en bra organisation och att det är ett bra ställe att bo på. Efter det var det ett enkelt beslut att skriva på.



Foto: Imago Sport

”INTE HITTAT ETT LAG SOM KUNNAT VARA KONSEKVENTA MED”

Derek Roy har spelat med flera svenska spelare i sina sex klubbar han representerat i NHL, men två av dessa sticker ut lite extra.

– Jag har tränat lite med (Nicklas) Bäckström och även spelat med Sedin-bröderna i Vancouver. Bröderna var på en annan nivå (skratt). Dom var så bra och framför allt spelade dom otroligt bra tillsammans.

– Att bara se dom båda på träningen, se vad dom kunde göra med pucken, hur dom skapade ytor och alltid supportade varandra… Båda två är väldigt bra förebilder. Dessutom var dom bra ledare och väldigt snälla killar, men när dom sa något i omklädningsrummet lyssnade verkligen alla. Man hade en stor respekt för både Henrik och Daniel och vad dom betytt för hockeyn här i Sverige, men även i Nordamerika.

Du har bott och spelat i Linköping i snart två säsonger, hur skulle du sammanfatta din tid här?

– Det har varit mycket upp och ner. Vi har haft många skador vilket gjort att det kommit in killar i kedjan, åkt ur killar, in med nya, killar som sedan försvunnit ut igen och så vidare. Så har det nästan varit till varje match. Det har gjort att vi inte hittat ett lag som vi har kunnat spela med konsekvent.

– Vi var skadefria första tio matcherna. Då spelade vi bra och så länge alla var friska var det svårt att hitta roller för alla i kedjorna eftersom vi var ett så bra lag. Vi måste fortsätta jobba hårt varje dag på träningarna, matcherna, i omklädningsrummet… Framför allt då vi spelar bortamatcher.

Hur trivs du i staden Linköping?

– Staden är bra och jag bor mitt i den. Det är mycket liv och rörelse i den här stan och det finns många bra ställen att gå och äta på, men även bra kaféer att koppla av på.

Har du varit på Cloettas godisbutik ännu?

– (Skratt) Nej, det har jag inte, men jag vet att dom gör choklad här så jag får går dit någon dag.

Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går dina tankar om framtiden?

– Jag och min fru (Nancy) trivs här. Vi har tagit hit våra två hundar och vi tycker om att vara ute och promenera på alla fina ställen som finns i Linköping. Vi gillar ledarskapet i klubben, dom som jobbar på kontoret och alla runt hockeyn, spelare, coacher och så vidare. Dessutom är arenan här riktigt fin.

– Vi får se vad förhandlingarna inför nästa säsong leder till. Det är vad jag har agenten till och jag hoppas att kunna stanna här i Linköping, avslutar Derek Roy med ett leende.