BYTET. Filip Westerlund tröttnade på sin begränsade speltid i Frölunda och lämnade för Timrå. Foto: Bildbyrån

19 år gammal har Filip Westerlund haft en händelserik säsong som innehållit det första SHL-målet, JVM och ett klubbyte. Han bytte toppen mot botten och gick från Frölunda till Timrå på grund av missnöjet över sin begränsade speltid i storklubben.

– Jag kände inte att jag fick den möjligheten i Frölunda, jag sattes åt sidan, säger backtalangen till hockeysverige.se.

När Timrå åkte till Jönköping i tisdags hoppades man på ett bättre resultat än det blev. HV71 vann med 7–1 och avståndet upp till säker mark blev längre för jumbon. Filip Westerlund gjorde därmed sin andra match i Timråtröjan och den första bortaresan med laget sedan flytten från Frölunda.

19-åringen spelar för tillfället med tröjnummer 85, utan sitt namn på ryggen. Det blev även hans andra förlust med jumbon. I de matcherna har Timrå 3-12 i målskillnad och det kan bara bli bättre härifrån. Westerlund säger att han inte har kommit upp i nivån han vet att han kan spela på i det nya laget.

– Första matchen gick bättre. Då växte jag in i det mer och mer. I den här matchen så håller jag samma låga nivå som laget. Jag tycker att jag behöver komma ut ytterligare i nivå. Jag är inte nöjd med starten här så jag får tänka igenom vad jag kan göra bättre till nästa match.

Filip Westerlund har hittills stått för två poäng i årets SHL-säsong, båda med Frölunda. I Timrå har han på två matcher stått för två skott på mål och är -3 i plus- och minusstatistiken.

”FICK INTE MÖJLIGHETEN ATT SPELA”

Den 23 januari smällde en bomb ner i hockeysverige. Två klubbar genomförde ett spelarutbyte, något mycket ovanligt på SHL-nivå. Timrå skickade 38-årige David Printz till Frölunda och i motsatt riktning gick Filip Westerlund.

JVM-backen gick från ett av SHL:s topplag till jumbon. Något som det däremot inte skrevs mycket om just då var att det var Westerlund själv som var initiativtagare till att lämna Göteborgsklubben.

Varför ville du lämna Frölunda?

– Jag vill ju spela, jag vill inte sitta bredvid. Jag kände inte att jag fick den möjligheten i Frölunda att spela. Jag ville därför kolla om det fanns någon annan möjlighet för mig att kunna få mer speltid. Jag vill kunna spela mer och utvecklas mer och det får jag chans till här.

Tittar man bara på de två matcherna så har 19-åringen fått det han vill. I sina fyra sista matcher med Frölunda snittade han drygt sex minuter per match. I Timrå har han fått en betydligt större roll och har fått spela knappt 17 minuter per match hittills.

– Det är ju lite skillnader med spelet och så men jag trivs bland grabbarna här i Timrå. Jag tycker att jag har kommit in i gänget bra och hoppas att spelet kommer igång snart också. Jag vill få upp ögonen för andra i hockeyvärlden och visa upp mig själv mer för andra.



Filip Westerlund jublar i matchen mot Djurgården 15 november efter sitt första SHL-mål. Foto: Bildbyrån

Westerlund lånas däremot bara ut till Timrå för resten av säsongen. Hans kontrakt med Frölunda går ut efter den här säsongen och han spelar alltså ut kontraktet i Medelpad.

Eftersom att det blev ett lån och inte en permanent deal, är din tanke att slå dig in i Frölunda igen till nästa säsong?

– Det kan jag inte svara på. Nästa säsong får jag ta då, jag har inte funderat på det än utan nu fokuserar jag på att spela matcher med Timrå.

Filip Westerlund draftades av Arizona Coyotes i andrarundan 2017. Han har däremot ännu inte skrivit ett kontakt med NHL-klubben och har, än så länge, siktet inställt på SHL-spel.

FÖRSTA SHL-MÅLET, JVM OCH KLUBBYTE

19-åringen från Härnösand har varit en stor backtalang under de senaste åren. Han har redan hunnit spela 73 SHL-matcher och 33 av dem kom när han bara var 17 år gammal. Säsongen inleddes i Frölunda och i november satte han sitt första SHL-mål.

– Jag tycker att jag började hyfsat bra och tog för mig där nere i Frölunda. Sedan blev vi väldigt många backar och jag sattes åt sidan. Vi roterade rätt flitigt, speciellt på sjunde backen.

Han var aktuell redan för JVM-truppen redan i fjol men fick lämna innan turneringen startade. I år var han däremot med och blev målskytt mot USA. Efter återkomsten till SHL har han däremot haft det svårt att få spelet att stämma tycker han.

– Det var otroligt kul att få vara med i JVM. Jag tycker att det gick hyfsat bra för mig men det blev ju inte det slutet som vi hoppades på där borta. När jag kom tillbaka till Sverige så hade jag en trög start och fick inte den speltiden jag hoppades på och det var därför jag tog initiativet till att lämna.

Tisdagskvällen var mindre lyckad för Timrå på flera sätt. Förutom förlusten så vann både Örebro och Mora som Timrå slåss med i botten. Avståndet till säker mark är nu återigen sju poäng för jumbon.

Hur ska ni göra för att undvika kvalspel till våren?

– Det som krävs är att vi måste komma upp i nivån vi kan spela på. Speciellt efter den här matchen så måste vi alla kolla oss själva i spegeln och se vad vi kan göra bättre. Vi måste täppa igen defensiven och inte släppa till så mycket som vi gör bakåt. Vi måste krossa våra motståndare och deras spel.

– Var och en får titta på sig själv. Vi får gå tillbaka till hotellet nu och tänka på hur vi ska förbättras och fortsätta fokusera framåt, säger Filip Westerlund.