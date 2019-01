David Rundblad kolliderade med en lagkamrat under eftermiddagens KHL-match mellan SKA St. Petersburg och Barys Astana. Rundblad skadade sig så illa att han fick bäras ut på bår. Det är ännu oklart hur allvarlig skada han ådragit sig.

Olyckan var framme i den andra perioden. David Rundblad krockade med den egna lagkamraten Alexander Barabanov och blev liggandes på isen. Enligt SKA St. Petersburgs officiella twitterkonto var Rundblads kollision så kraftig att han tvingades bäras av isen på bår.

David Rundblad spelar i KHL-laget SKA St. Petersburg, ett lag han representerat de senaste två säsongerna. Den här säsongen har han stått för 13 (5+8) poäng på 33 matcher.

Det är ännu oklart hur allvarlig skadan är.

Our defenseman David Rundblad receives a horrible injury towards the end of the frame and is taken off the ice on a stretcher. Sad news and we hope that it’s nothing very serious! #hcSKA

— SKA Ice Hockey Club (@hcSKA_News) January 31, 2019