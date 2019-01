Pierre McGuire. Foto: Getty Images

NBCSN:s Pierre McGuire är generellt en vattendelare hos den amerikanska hockeypubliken men frågan är om han inte har enat större delen av skaran. Emot sig själv. Detta efter att han uttryckt sig klumpigt mot gästande analytikern Kendall Coyne Schofield.

Pierre McGuires position på NHL-matcherna mellan bänkarna går under namnet ”Inside The Glass”. Där bjuder han vanligtvis på anekdoter och insikter, och ibland gästas han av andra analytiker. Under nattens match mellan Pittsburgh Penguins och Tampa Bay Lightning hade han till en början med sig den amerikanska landslagsspelaren Kendall Coyne Schofield, som var en av fyra damspelare att medverka vid den gångna helgens allstar-helg i NHL.

26-årige Schofield har under sin karriär redan hunnit med en hel del: 2016 fick hon Patty Kazmaier Award – priset som bästa kvinnliga NCAA-spelare. Hon har fem VM-guld, ett OS-silver (2014) och ett OS-guld (2018). Hon har vuxit upp med sporten och spelade stora delar av sina ungdomsår med pojklag.

– Tampa Bay kommer att vara på din vänstra sida och PIttsburgh på din högra. Vi betalar dig för att vara en analytiker. Inte ett fan, var några av McGuires första ord till Coyne Schofield.

STARKA REAKTIONER

Coyne Schofield valde att ignorera kommentaren och började istället prata om matchen. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. ESPN:s hockeyredaktör Greg Wyshynski gick i taket på Twitter och han var inte ensam.

Holy shit it was worse than I imagined. Great job treating this gold medalist you've advertised as a guest analyst like she's a fan who won a contest. Embarrassing. https://t.co/At4CztShPu — Greg Wyshynski (@wyshynski) January 31, 2019

Och han var inte ensam. Cristiano Simonetta, som bland annat poddar hos The Athletic gick ännu längre i sin kritik.



he might as well have continued to tell her "this sport is called hockey … this is called a puck." 🤦‍♂️ — Cristiano Simonetta (@CMS_74_) January 31, 2019

Coyne Schofield lämnade rinkside vid första paus och jobbade resten av matchen med kommentatorerna Eddie Olyczyk och John Forslund. Den här säsongen har hon gjort fem mål och totalt tolv poäng på elva matcher för Minnesota Whitecaps i NWHL. Under NHL:s Allstar skills competition i fredags deltog hon i speed skating-tävlingen.