Erik Karlsson. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Dagen innan San José startar om efter All Star-brejket kommer beskedet att lagets svenske stjärna Erik Karlsson kan missa hemmamötet mot Arizona.

Erik Karlsson missade de tre avslutande matcherna inför förra helgens All Star-event på hemmaplan i SAP Center. Karlsson, som spelade under All Star-helgen och även deltog i Skills competition, fanns inte med på isen när Sharks tränade under fredagen.

NÅGON AV LANDSMÄNNEN ERSÄTTER

Enligt The Mercury News så ska tränaren Peter DeBoer ha sagt till tidningen att man måste vänta till lördagen med att ta ett beslut gällande den tvåfaldige Norris-vinnarens medverkan.

Det ska handla om en underkroppsskada för Karlsson och i hans ställe kan nu landsmännen Tim Heed eller Joakim Ryan få spela. Men det ska ännu inte vara bestämt vem av dem det blir.