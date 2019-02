Grant Fuhr, Evander Kane och P.K Subban. Foto: Nyhetsbyrån TT

Under februari månad kommer NHL att uppmärksamma mångfalden i ligan. Detta genom att fira Black History Month för första gången.

Februari har tidigare annars varit vikt för kampanjen Hockey Is For Everyone som har syftat till att jobba för inkluderande av alla, oavsett ras, religion, kön och bakgrund. Man kommer fortsätta med detta, men numera året runt och i mars kommer jämlikhet mellan könen att stå i fokus.

BLACK HISTORY MONTH

För idag tillkännagav nämligen NHL och spelarfacket NHLPA att man under februari kommer köra Black History Month. Bland annat kommer kampanjen att innehålla ett mobilt museum som är ägnat åt hockeyns minoritetshistoria och uppmärksamma Willie O’Ree som bröt färgbarriären 1958 då han blev den förste färgade spelare att delta i NHL. Museet debuterar utanför Madison Square Garden i New York på lördag.

Det är ett flertal nordamerikanska medier som skriver om detta idag.

För närvarande finns det runt 20 färgade spelare i NHL, däribland Nashvilles P.K Subban, San Josés Evander Kane och Columbus Seth Jones.

— Jag tror att fokuset under Black History Month kommer bekräfta de många färgade barnen som redan spelar hockey. Jag tror att vi ofta underskattar pipelinen med talanger som redan är involverad i vårt spel, säger Kim Davis som jobbar med sociala frågor för NHL.

Förutom Willie O’Ree och P.K Subban så kommer bland annat även San Josés Evander Kane och den legendariske målvakten Grant Fuhr på ett eller annat vis att ingå i kampanjen.