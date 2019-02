För en dryg vecka sedan prisades han som en av NHL:s bästa spelare den veckan. Idag blev Robin Lehner utsedd till en av månadens stjärnor efter sitt starka januari.

Robin Lehner har deltagit i åtta matcher för New York Islanders under januari och vunnit sex av dessa. Dessutom har han hållit nollan vid ett tillfälle.

Nu prisas den svenske målvakten och utses av NHL till en av januari månads stjärnor. Detta tillsammans med Calgarys Johnny Gaudreau och Chicagos Patrick Kane.

För en dryg vecka sedan utsågs Lehner tillsammans med bland andra Mika Zibanejad till en av veckans stjärnor och det var en titel Lehner la beslag på även i början av januari.

Robin Lehner leder den totala målvaktsligan i NHL just nu med en räddningsprocent på 93,1.

Johnny Gaudreau (@NHLFlames), Robin Lehner (@NYIslanders) and Patrick Kane (@NHLBlackhawks) named “Three Stars” for the month of January. https://t.co/LIgATEHvUO pic.twitter.com/cfhg6VrlYU

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2019