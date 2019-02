SHOWADE. Mika Zibanejad hade show i natt. Foto: AP Photo/Julio Cortez

Mika Zibanejad hade en av karriärens bästa matcher i natt. Han stod för 3+1 när New York Rangers besegrade New Jersey med 4-3.

– Det klickar för oss just nu, säger han om kedjan med Chris Kreider och Mats Zuccarello.

I tider där New York Rangers, och deras fans, mest går runt och väntar på trade deadline för att se vilka spelare som blir kvar i klubben visar Mika Zibanejad varför han kommer vara en av klubbens stora ledare de kommande åren. Han har varit ett av få glädjeämnen i laget den här säsongen och hade en ny stormatch i natt.

Zibanejad stod nämligen för karriärens andra hattrick när Rangers besegrade lokalrivalen New Jersey med 4-3. Svensken är i galen målform och har gjort åtta mål på sina fem senaste matcher. I nattens match stod kedjan med honom, Chris Kreider (1+0) och Mats Zuccarello (0+3) för åtta poäng. De låg bakom alla mål i vinsten.

– Så som vi jobbar utnyttjar vi varandra så mycket som möjligt. Vi utnyttjar saker vi är bra på och implementerar det i vårt spel. Det klickar för oss just nu, sade Zibanejad efter supermatchen.

Zibanejad reducerade till 1-2, kvitterade till 2-2, spelade fram till Kreiders 3-2 och satte själv 4-3 med bara 4:36 kvar av matchen.

– Jag har Zuccarello var där ute ett tag, han vände runt i hörnet och fick lite utrymme. Jag fick en grym pass, som alltid. Det handlar bara om att få en öppen yta för han sätter passen rakt på bladet, säger Tre Kronor-hjälten om avgörandet.

LUNDQVIST VANN IGEN

Henrik Lundqvist räddade 19 skott i segermatchen. Han har vunnit sina fyra senaste starter.

– Det var några lägen i slutminuterna men överlag spelade vi en väldigt stark match och gav dem inte mycket utrymme i vår zon.

Rangers har nu vunnit fem av sina sju senaste matcher. Spelarna som kan komma att trejdas inom den kommande månaden har i alla fall visat att de fortfarande kämpar för sin nuvarande klubb.

Nico Hicshier, Marcus Johansson och Jegor Jakovlev gjorde New Jerseys mål. Johansson noterade 1+1.