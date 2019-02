Rickard Huggs hockeyvecka har varit något i hästväg. Först utsågs han till kapten för anrika Kitchener Rangers. I natt slog svensken till med ett hattrick.

Rickard Hugg har fått ett stort genombrott den här säsongen. Den odraftade (!) svensken som spelade JVM för en dryg månad sedan blev i tisdags dessutom utsedd till lagkapten för Kitchener Rangers. Att en icke-nordamerikansk spelare blir det i ett lag i någon av juniorligorna är extremt sällsynt. En av få som tidigare blivit det är Gabriel Landeskog, även det i Kitchener.

I natt fortsatte ex-leksingens succé. Han sköt säsongens andra hattrick när Kitchener besegrade Owen Sound med 6-1. Totalt står JVM-spelaren på 22 mål och 53 poäng på 42 matcher i OHL under säsongen.

Han utsågs till hela nattens förstastjärna i OHL och har gjort mer än en poäng i sex av sina sju senaste matcher.

New captain leads by example.

It’s a 🎩🎩🎩 for @RickardHugg22 debuting the ‘C’ on home ice in a first star performance for @OHLRangers who win third straight 🔵🔴⚪️ pic.twitter.com/6mRmmFQjb9

