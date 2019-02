Dagen innan San José startar om efter All Star-brejket kommer beskedet att lagets svenske stjärna Erik Karlsson kan missa hemmamötet mot Arizona. Erik Karlsson missade de tre avslutande matcherna inför förra helgens All Star-event på hemmapl

För en dryg vecka sedan prisades han som en av NHL:s bästa spelare den veckan. Idag blev Robin Lehner utsedd till en av månadens stjärnor efter sitt starka januari. Robin Lehner har deltagit i åtta matcher för New York Islanders under janua

1 februari, 2019

Under februari månad kommer NHL att uppmärksamma mångfalden i ligan. Detta genom att fira Black History Month för första gången. Februari har tidigare annars varit vikt för kampanjen Hockey Is For Everyone som har syftat till att jobba f