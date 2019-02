Brent Seabrook. Foto: David Berding/Icon Sportswire

Chicago Blackhawks är under återuppbyggnad. Framtidsplanerna verkar inte innefatta veteranbackarna Duncan Keith och Brent Seabrook. Men nu har åtminstone Seabrook sagt nej till att bli bortbytt från klubben, rapporterade Elliotte Friedman i nattens Hockey Night in Canada.

Chicago Blackhawks är fem poäng från en slutspelsplats efter nattens övertidsseger mot Minnesota Wild. Det ska ändå väldigt mycket till för att laget, som släppt in flest mål i ligan den här säsongen, ska lyckas vända på skeppet och sno åt sig en wild card-plats i Western Conference.

Detta tycks general managern Stan Bowman vara medveten om. Senaste tiden har olika rapporter dykt upp om att han skulle ha bett både Duncan Keith och Brent Seabrook, lagets bägge trotjänarbackar, om tillåtelse att få trejda dem.

VILL INTE FLYTTA

CBC/Sportsnets Elliotte Friedman rapporterade så sent som under nattens Hockey Night in Canada att Bowman ska ha fått nej från Seabrook, som har en fullständig ”no movement”-klausul i kontraktet till och med säsongen 2021/22. Han trivs i Chicago och vill inte flytta på sig och sin familj. Trots kan Bowman försöka hitta en klubb som är villig att ta över den trefaldiga Stanley Cup-vinnaren.

33-åringen lär inte bli lätt att flytta på. Han har kontrakt till och med säsongen 2023/24 med en snittlön på 6,875 miljoner dollar per säsong. Den här säsongen har han noterats för fem mål och 20 poäng på 52 matcher.

