Mötet mellan Carolina Hurricanes och Calgary Flames kom att präglas av spelarna i respektive lag som byttes mot varandra förra sommaren. Däribland Elias Lindholm som sköt säsongens 23:e mål i återkomsten till Raleigh – och gick vinnande ur prestigemötet.

Det var förra sommarens mest omtalade trejd. Carolina Hurricanes skickade backen Noah Hanifin och Elias Lindholm till Carolina Hurricanes i utbyte för backen Dougie Hamilton, forwarden Micheal Ferland och rättigheterna till collegebacken Adam Fox.

På söndagskvällen möttes Carolina och Calgary i Raleigh – och de trejdade spelarna gjorde alla avtryck i matchen. Lindholm sköt säsongens 23:e mål när han kvitterade till 1–1 i ett powerplay i första perioden. 24-åringen är poängbäst bland svenskarna i NHL med sina 60 poäng (23+37) på 53 matcher.

Det var dock Hanifin som fick sista ordet. Han sköt nämligen det matchvinnande 4–2-målet när det slutligen blev seger med 4–3 för Flames. 22-åringen, vald som femte spelare av Hurricanes i draften 2015, har 26 poäng (5+21) på 53 matcher och går mot karriärens mest produktiva NHL-säsong.

Elias Lindholm firade segern med att härma Carolinas omtalade segerklappning efteråt…

