Adam Boqvist har övertygat sedan JVM-besvikelsen. Målen har dock uteblivit och han har haft sin längsta måltorka sedan början av säsongen. Då slog 18-åringen till med ett drömmål.

Den 18-årige backtalangen Adam Boqvist har haft en bra säsong med London Knights i OHL. Speciellt efter JVM har han imponerat och hade en poängsvit på sju matcher innan han hade en poänglös match och påbörjade sedan en ny poängsvit på sex matcher.

Det har däremot varit en bristvara på mål från backen den senaste tiden. Inför helgens matcher hade Boqvist gått poänglös i två raka matcher och sju raka matcher utan mål. Det var hans längsta period sedan starten av säsongen när han gick tio matcher innan det första OHL-målet kom.

Då tog Boqvist saker i egna händer och satte ett drömmål. 18-åringen tar fart genom mittzonen, får pucken av en lagkamrat, bryter rakt igenom motståndarens två backar och sätter pucken i krysset. Måltorka bruten. Målet betydde 2-1 i en match som hans London Knights senare vann med 4-2. Han passade även fram till det matchvinnande 3-2 målet.

Adam Boqvist har nu gjort 37 (12+25) poäng på 36 matcher. Med det är han den tionde bäste backen i OHL poängmässigt. Detta trots att han har spelat 10-15 matcher färre än de andra backarna som befinner sig i toppen av backarnas poängliga.

Burst of speed by @BoqvistAdam ⚔️@NHLBlackhawks prospect goes hard through neutral zone, splits D, roofs his 1️⃣2️⃣🚨 for @GoLondonKnights earning #BestOfOHL honours. pic.twitter.com/jB4mONu4Y7

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) February 3, 2019