André Burakovsky bemöter ryktena om hans framtid i Washington. Foto: David Kirouac/Icon Sportswire

Det har varit en följetong under stora delar av hösten och vintern. André Burakovsky sägs vara tillgänglig på spelarmarknaden i NHL. Nu uttalar sig 23-åringen själv om ryktena.

– Jag har inga planer på att flytta, jag vill självklart stanna här, säger svensken till The Athletic.

André Burakovskys framtid i Washington Capitals är minst sagt tveksam och i högsta grad omdiskuterad. Om tre veckor stänger fönstret för övergångar och Burakovsky är ett av de hetaste namnen på listan över spelare som förväntas tvingas flytta.

23-åringen från Skåne har inte övertygat den här säsongen och efter flera år i NHL så har det efterlängtade genombrottet aldrig kommit. Capitals har väntat och väntat men deras tålamod sägs nu alltså vara slut.

LÄS ÄVEN: Mästaren uppges lyssna på bud för svensken – flera lag intresserade

André Burakovsky själv vet naturligtvis om ryktena som går om honom. Han försöker däremot att inte fokusera på men säger att han vill fortsätta i Washington, laget han i somras vann Stanley Cup med.

– Självklart vill jag stanna här. Jag älskar staden. Jag älskar mina lagkamrater, mina coacher, allt folk runt organisationen och fansen. Allt. Jag har inga planer på att flytta, säger forwarden till The Athletic.

”EN SPELARE VI BEHÖVER FÅ UT MER AV”

André Burakovsky har under säsongen fått en mindre och mindre roll. Under vissa perioder har han varit petad och fått sitta på läktaren. Han har också den lägsta istiden per match i hela sin NHL-karriär. Trots allt detta vill han stanna kvar i klubben.

– Han är en spelare som vi behöver få mer av. Jag tycker att hans spel överlag är bättre än vad det var tidigare då jag tyckte hans spel var ojämnt. Men jag tycker att vi behöver regelbundet få poäng av honom. För tillfället är det andra spelare som tar för sig mer och tar vara på sina möjligheter. Han får vänta på sin tur och ha tålamod fram till det att han tar chansen när han får den, säger coachen Todd Reirden.

Enligt ryktena ska flera lag ha hört sig för om 23-åringen, bland annat Dallas Stars, Vancouver Canucks och Colorado Avalanche. Washingtons general manager Brian MacLellan sägs lyssna på bud från andra klubbar och ska enligt uppgifter vilja ha en mer rutinerad forward i utbyte för ”Lill-Burra”.

Hans situation blir inte bättre av att han till sommaren blir ”restriced free agent”. Detta innebär att Washington får behålla rättigheterna till Burakovsky om de betalar minst 3,25 miljoner dollar som kvalificerat bud. Det sägs däremot att Capitals inte är beredda, eller inte har råd, att lägga sådana pengar på en underpresterande forward som André Burakovsky.

Om Washington inte skulle lägga ett kvalificerat bud så blir 23-åringen ”unrestricted free agent”, alltså att alla lag kan förhandla med spelaren. Då får Washington däremot ingenting i utbyte för forwarden.

”JOBBAR ARSLET AV MIG”

André Burakovskys poängproduktion är inte mycket att hurra för. På sina 18 senaste matcher han han bara fyra poäng, ett mål och tre assist. På hela säsongen har det blivit tolv poäng på 46 matcher. Inte godkänt menar de flesta.

LÄS ÄVEN: Nya spekulationer om en trejd för Stanley Cup-svensken

Trots sin bristande produktion framåt tycker han själv att han gör bra saker där ute på isen och tar sig till bra lägen. Han menar också att hans försvarsspel har varit bra. Poängtorkan han är inne i är något som han försöker att inte tänka på.

– Det är klart att det är tufft när jag vet vad jag är kapabel till. Det hjälper ju inte när saker inte går som man vill att de ska. Jag försöker att jobba hårt just nu och jobba på de små detaljerna.

Han siktar på att kämpa sig till mer istid och ska bevisa att han borde få stanna i huvudstaden.

– Jag kommer att slåss för att få mer istid. Jag behöver bara hitta ett sätt att bevisa för alla andra och för mig själv att jag kan komma tillbaka där jag hör hemma. Jag har gjort bra saker i ligan tidigare och har bevisat att jag kan vara en produktiv spelare. Just nu är det tufft när man är i positionen jag är i men det gäller att göra det bästa av situationen. Jag kommer till arenan varje dag och jobbar arslet av mig. Det är allt jag kan göra, säger André Burakovsky till The Athletic.