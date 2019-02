Lagets kris förvärras, då hyllas Connor McDavids mannar av tränaren Ken Htichcock. Foto: IBL Bildbyrå

Edmonton Oilers förlorade mot kanadensiska rivalen Montreal Canadiens. Laget har nu förlorat fem matcher i rad och tappar mark i slutspelsracet. Då väljer tränare Ken Hitchcock att hylla laget.

– Vi spelade en riktigt grym tredje period. Det är det bästa jag sett ett lag spela på en lång tid, säger han till nhl.com.



Edmonton Oilers har haft en turbulent säsong, vilket de flesta har märkt. Efter att ha sparkat general manager Peter Chiarelli så förväntade sig många att det skulle vända för krislaget. Istället har laget nu förlorat fem matcher i rad.

”BÄSTA JAG SETT ETT LAG SPELA”

Trots lagets förlust och tunga trend så väljer tränaren Ken Hitchcock att hylla laget.

– Vi gjorde dem (Montreal) frustrerade. De kunde inte komma igen mittenzonen, vi vände spelet på dem och skapade målchanser. Vi spelade en riktigt grym tredje period. Det är det bästa jag sett ett lag spela på en lång tid. Positioneringen var perfekt, vårt spel med kroppen var otroligt. Vi gjorde ett jäkla jobb. Men vi måste ha en räddning på deras mål, säger han till nhl.com.

Hitchcock syftar på Montreals tredje mål där Jesperi Kotkaniemi får in pucken via ett backhandskott som går in vid Mikko Koskinens första stolpe. Målet innebär 3-3 och tog matchen till förlängning. En förlängning som Montreal vann.

BRIST PÅ MÅLSKYTTAR

Edmonton Oilers två målskyttar var, som vanligt, Leon Draisatl och Connor McDavid. På övertiden var det återigen dessa två som hade de enda chanserna för Oilers. McDavid har nu gjort 31 mål den här säsongen och Draisatl 29. De är överlägset bäst i Edmontons interna skytteliga. Närmast bakom dessa två kommer Alex Chiasson på 17 mål och Ryan Nugent Hopkins på 16. Femma i Edmontons interna skytteligan är Drake Caggiula som inte ens spelar i laget längre då han trejdades till Chicago Blackhawks.

De fyra spelarna är de enda i laget som har gjort över tio mål under årets säsong. För att jämföra med nattens motståndare Montreal som har sju spelar som har gjort mer än tio mål.

Edmonton Oilers stora problem den här säsongen är alltså djupet på forwardssidan. Den mesta av produktionen kommer från de två stora stjärnorna och därefter är det ett stort hopp ner till resten av laget.

Edmonton har nu alltså fem raka förluster men fick med sig två poäng från helgens matcher då båda var övertidsförluster. Laget har trots förlustsviten bara tre poäng upp till slutspelsplats.

Det är däremot oerhört jämnt i den västra delen av NHL. Edmontons 51 poäng delas med tre andra NHL-klubbar, Anaheim Ducks, St. Louis Blues och Arizona Coyotes. Även Colorado Avalanche ligger före Edmonton i kampen om att nå Vancouver Canucks på den sista slutspelsmatchen.

Om Edmonton ska nå slutspel måste man alltså stå för en imponerande avslutning på säsongen. Då kommer det också krävas att fler spelare börjar leverera poäng.

Montreal däremot går mot en, på förhand, överraskande slutspelsplats. Laget har 64 poäng och ligger hela åtta poäng före Buffalo under strecket.

MONTREAL CANADIENS – EDMONTON OILERS 4-3 OT (1-1,1-2,1-0,1-0)

Montreal: Shea Weber (8), Max Domi (17), Jesperi Kotkaniemi (8), Jonathan Drouin (15)

Edmonton: Leon Draisatl 2 (29), Connor McDavid (31)