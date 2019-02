Filip Gustavsson. Foto: Daniel Lea/CSM/REX

Filip Gustavsson har haft en tung tid i AHL, liksom hela hans lag Beville Senators. Nu har han däremot varvat upp och börjar hitta formen. I natt höll han sitt lag kvar i matchen och räddade 33 av 35 skott.

Filip Gustavsson har haft en svår rookiesäsong i AHL. 20-åringen har fått agera förstemålvakt i Bellville Senators som är ett av de sämsta lagen i AHL den här säsongen.

Hans 88,7 i räddningsprocent och 3,44 insläppta mål per match är ingen smickrande statistik. Han har också blivit utbytt under match flera gånger under säsongen. Nu har Gustavsson däremot börjat hitta formen igen.

I nattens enda AHL-match möttes stod Filip Gustavsson för 33 räddningar på 35 skott. Hans målvaktsspel höll bottenlaget kvar i matchen och gav dem en poäng. Under straffläggningen fick 20-åringen däremot släppa fler puckar bakom sig och Senators förlorade igen.

Filip Gustavsson har stått för liknande insatser under vintern efter att ha haft en tuff höst.

JVM:S BÄSTA MÅLVAKT FÖRRA ÅRET

Han är en av tre svenska målvakter i Ottawas organisationer. De andra är Anders Nilsson och Marcus Högberg. Gustavsson har stått flest matcher i AHL-laget med 29 starter av lagets 48 matcher. Fortsätter han på inslagen bana kan det finnas chans för NHL-spel då Högberg tidigare fick spela fyra NHL-matcher efter att ha spelat bra i AHL.

Beville Senators är ett av AHL:s sämsta lag den här säsongen. De ligger sist i North Division med 45 poäng på 48 matcher.

Filip Gustavsson spelade i Luleå under förra säsongen och imponerade så pass mycket att han under vissa perioder konkurrerade ut stjärnmålvakten Joel Lassinatti. Han var även förstemålvakt i JVM-laget och var en stor anledning att laget gick till final då han utsågs till turneringens bästa målvakt.

Han draftades 2016 i andrarundan av Pittsburgh Penguins men ingick i trejden som skickade Derrick Brassard till Pittsburgh från Ottawa. Sedan dess har han tillhört Ottawa Senators organisation och har hittills spelat 37 matcher med farmarlaget Beville Senators.