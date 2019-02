En före detta NHL-coach fanns på isen under Tre Kronors första träning på Hovet inför Beijer Hockey Games. Tidigare Philadelphia Flyers-tränaren Dave Hakstol ska tillbringa veckan i Stockholm för att utbyta idéer med Rikard Grönborg. – J

Idag meddelade landslaget att Brynäs Simon Bertilsson och Djurgårdens Jacob Josefson missar Beijer Hockey Games på hemmaplan nästa vecka. In kommer istället Luleås back Oscar Engsund. Både Jacob Josefson och Simon Bertilsson har spelat med

Det var åtta djurgårdare senast. Nu blir det "bara" sex, även om Tom Nilsson kallas in som den sjätte Djurgårdsspelaren i Tre Kronor. Han ersätter den skadade LHC-stjärnan Lukas Bengtsson. Nilsson gör sällskap med klubbkompisarna Adam Re

31 januari, 2019

Under torsdagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att den tidigare stjärnmålvakten Annica Åhlén väljs in i Hockey Hall of Fame som den 117:e personen. Hon är mest känd för sin insats när Damkronorna vann OS-brons 2002. "En av våra absol