Simon Dahl har gjort 95 poäng på 22 matcher. Foto: Foto: Linus Johansson/Dagens Hultsfred och Bildbyrån

Han gör i snitt 4.32 poäng per match – flest i hela det svenska seriesystemet. Med 95 poäng på 22 matcher har Simon Dahl lyft Virserum från ett bottenlag till ett topplag i division 3. Nu avslöjar han receptet för att bli poängkung: sommarträna, hitta en radarpartner och skjut mycket.

– Jag tränade som en gnu hela sommaren och åt strikt, säger 27-åringen till Hockeysverige.

Simon Dahl har ett förflutet i Tingsryds AIF, Linköping HC och Vimmerby HC. Men det är i division 3-laget Virserum som han blivit en poängmaskin. Efter 22 spelade matcher under årets säsong har han samlat ihop hela 95 (50+45) poäng. Beräknat efter spelare som deltagit i fler än 10 matcher under årets säsong, har Simon Dahl det högsta poängsnittet av alla spelare i hela det svenska seriesystemet. Från SHL till division 5.

– Det var väl ingenting jag hade räknat med innan. Jag har gjort två säsonger tidigare i division tre och knappt snittat två poäng per match då. Men nu har jag spelat med Jim Nordh, som jag har spelat fyra säsonger med i ettan, så vi vet var vi har varandra jämt. Sen tycker jag serien i höstas var sämre än den varit tidigare säsonger, säger Simon Dahl.

Inför årets säsong provspelade Dahl med Vimmerby, som spelar i Hockeyettan. Trots att han erbjöds kontrakt valde han att tacka nej av familjeskäl – hockeyn skulle ta för mycket tid. Istället valde han Virserum, där han spelat de senaste två säsongerna.

– Jag bestämde mig för att sluta med hockey 2016. Men då ringde Virserum och nästintill tjatade hål i huvudet på mig, så till slut skrev jag ju på det där kontraktet. Jag tänkte att jag skulle åka dit, träna en gång och sen riva det. Men jag tyckte det va så jävla kul. Och nu är jag inne på tredje året.

Simon bor kvar med sin familj i Vimmerby. Det är flera spelare i laget som pendlar från Vimmerby till Virserum, en resa som tar drygt 40 minuter. Till vardags jobbar Simon med att tillverka luckor och skåp till kök.

– Jag står vid en maskin och matar in skivor i en maskin hela dagarna.

Vad är det som är det som är så roligt med hockey i Virserum?

– Att jag hittat tillbaka till min gamla roll, när jag hade som roligast och var som bäst. När jag spelade juniorhockey hade jag en ganska framträdande roll, men i ettan ”har man varit med”, men inte fått spela de avgörande momenten. Det är den grejen, att få göra lite mål och sådär.

Hur skulle du beskriva Virserum som hockeystad?

– Det man hört från tidigare är att Virserum var det sämsta laget i division 3 i hela Sverige. Uttalat. Men nu är det annorlunda. Intresset är ganska stort i Virserum nu, vi hade en enkronasmatch för ett tag sedan och då var det 600 personer där och kollade.

TRÄNINGEN LYFTE SPELET ”JAG HAR SOMMARTRÄNAT FÖR SPEL I ETTAN”

Under de två första säsongerna i Virserum gjorde Simon Dahl 46 respektive 28 poäng. I år har han krossat det tidigare poängsnittet – tack vare sommarträningen.

– Jag ska inte sticka under stolen med att sommarträningen spelat in. Jag bestämde mig tidigt i våras, mest för mitt eget välmående, att träna ordentligt. Gå ner lite i vikt och komma i form. När jag väl hade börjat med det så visade det sig att Vimmerby var intresserade. Jag tränade som en gnu hela sommaren och åt strikt. Så jag har sommartränat för att kunna spela division ett. Att det gått så bra i år påverkas av den fysiska statusen, att jag orkat.

Nu när det gått så bra, skulle du vilja testa att spela högre upp igen?

– Jag vet inte. Just nu tänker jag bara på nästa match. Jag har familj, och en son som kräver mycket tid. Ska man spela högre upp tränar man ju 6-7 dagar i veckan. Då ser man ju inte röken av honom. Av den anledningen trivs jag ganska bra som det är just nu.

Och det måste vara ganska kul när poängen rullar in?

– Jo, det är ju skitkul, men jag har inget personligt mål uppsatt. Målet är att vi ska ta en topp-fyra-placering och avancera till kvalet, för tredje året i rad. Jag hoppas att vi ska kunna dra det längsta strået och gå hela vägen i år.

Slutligen: något sista tips till alla hockeyspelare där ute som kämpar med måltorka – hur gör man mål?

– Äh, jag vet inte… Skjuta mycket? Jag har alltid skjutit mycket. Det blir mitt tips.