Mika Zibanejad stod för tre mål och tre assist den gångna veckan. Det var ett facit som gjorde att han under måndagen utsågs till förra veckans tredje bästa spelare i NHL.

Mika Zibanejad har en rätt hygglig vecka bakom sig. Utöver de fyra poängen (3+1) mot New Jersey under natten till fredag stod svensken för ytterligare två assist under den gångna veckan.

Under måndagsaftonen belönades Zibanejad för sina fina insatser då han utsågs till ligans tredje stjärna den gångna veckan. 25-åringen står noterad för 50 poäng (20+30) på 51 matcher. Ha behöver således bara göra en poäng till för att tangera sin poängbästa säsong i NHL-karriären (2015/16).

Winnipegforwarden Jack Roslovic utsågs till första stjärna efter att ha producerat fem mål och ett assist på fyra matcher, medan Philadelphias rookiemålvakt Carer Hart blev veckans andra stjärna.

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @JRoslovic96: 5-1—6 in 4 GP, first career hat trick

⭐⭐ Carter Hart: 3-0-0, 2.27 GAA, .931 SV%

⭐⭐⭐ @MikaZibanejad: 3-3—6 in 3 GP, 1 GWG pic.twitter.com/t9TMMB2D4F

— NHL (@NHL) February 4, 2019