Under tisdagen blev det klart. Superstjärnan och 2016 års draftetta Auston Matthews stannar i Toronto ytterligare fem säsonger.

Det har ryktats om att det varit på gång en tid och under tidig tisdagskväll svensk tid började ryktena om att Auston Matthews förlängt sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs ta rejäl fart borta i Nordamerika.

Lite senare gick klubben ut och bekräftade att de skrivit på ett nytt femårskontrakt med Auston Matthews där genomsnittsvärdet av avtalet ska ligga på drygt 11,5 miljoner dollar per säsong.

Matthews, som var Torontos förstaval i draften 2016, hade ett rookiekontrakt som skulle gått ut till sommaren.

.@SportChek Player Alert: The @MapleLeafs have agreed to terms with forward Auston Matthews on a five-year contract extension.

#LeafsForever

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 5, 2019