San Josés Erik Karlsson har inte spelat NHL-hockey sedan mitten av januari. Nu kommer beskedet att han inte följer med laget på bortaturnén – till att börja med. Han kan nämligen ansluta under resans gång.

Det har inte tillkännagivits vad det är för skada Erik Karlsson drabbats av, bara att det handlar om underkroppen. Stjärnbacken missade de tre sista matcherna inför All Star-brejket förra helgen. Dock var han med på både Skills competition och en match under jippot på hemmaplan i SAP Center.

Men till lördagens match mot Arizona var svensken återigen på frånvarolistan och idag kommer beskedet att han inte följde med övriga laget till nattens match mot Winnipeg på bortaplan. Matchen är starten på fyra matcher lång bortaturné. Dock rapporteras det från Nordamerika att Erik Karlsson kan ansluta någon gång under borta-trippen i västra Kanada.

Erik Karlsson won’t be in for #SJSharks. He didn’t make the trip to Winnipeg. Could rejoin team later on this 4-game swing through Western Canada

— Paul Gackle (@GackleReport) February 5, 2019