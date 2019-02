Han har inte spelat sedan den 11 december på grund av en handskada. Men inatt gör Edmontons back Oscar Klefbom comeback när Oilers tar sig an Chicago på hemmaplan.

Det var i matchen mot Colorado den 11 december som olyckan var framme för Oscar Klefbom som bröt ett finger. Sedan dess har han varit på skadelistan, men gjorde för några dagar sedan comeback på isen i träningssammanhang.

Nu står det också klart att han gör comeback inatt när Chicago Blackhawks kommer på besök.

— Jag är väldigt glad över att vara tillbaka och jag vill vara med och göra ett rejäl push mot slutspel, säger svensken.

Oscar Klefbom har hittills under säsongen spelat 31 matcher och gjort 15 poäng.

"I'm very excited to play the game tonight. I want to come back & give a good playoff push." Klefbom on his return to the #Oilers lineup from a hand injury

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) February 5, 2019