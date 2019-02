Mellan 13 december och igår spelade Adrian Kempe 19 matcher och stod för tre passningspoäng. På de två matcher han spelat sedan dess har han gjort tre mål och en målgivande passning.

Efter att ha gjort 2+1 i mötet med Henrik Lundqvists New York Rangers så sent som igår natt verkar en rejäl sten ha försvunnit från Adrian Kempes axlar. Nu tycks han nämligen ha hittat formen. Åtminstone var det senaste dygnet en indikator på att han kan leverera mål och poäng i NHL.

Kempe öppnade målskyttet i Los Angeles 5-1-vinst mot New Jersey i natt och sköt alltså sitt tredje mål, och stod för sin fjärde poäng, på ett dygn. Efter ett par tunga månader har det till sist lossnat igen för Adrian Kempes del. Målet var hans åttonde för säsongen och kom efter en framspelning från landsmannen Carl Hagelin.

All the best to anyone trying to stop that @adriankempe snipe. pic.twitter.com/O7wXFU22Oz

— NHL (@NHL) February 6, 2019