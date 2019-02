Marcus Högberg. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

Han räddade 38 skott, men släppte ändå in sex. Ett bevis för ett utspelat lag som åkte på en storförlust kanske du tänker då – men icke. Marcus Högbergs Belleville vann med 7-6 mot Toronto Marlies.

Efter två raka förluster kunde Marcus Högberg i natt vinna en AHL-match igen. Den tidigare LHC-keepern bildar målvaktstandem med Filip Gustavsson, som häromnatten storspelade.

Högberg storspelade inte i natt, men räddade ändå 38 skott och såg till att hans lag vann med 7-6 mot Toronto Marlies. Matchen var oavgjord efter ordinarie tid. Då klev Logan Brown fram och satte avgörandet för Belleville Senators del.

EN SVENSK BLEV MÅLSKYTT

En svensk gjorde mål för Toronto, på Högberg. Det var den tidigare HV-stjärnan Andreas Borgman som satte 6-5-reduceringen i slutperioden. Det var hans fjärde mål för säsongen. Hans backkollega Calle Rosén hade två passningspoäng och blev utsedd till matchens andra stjärna.

Tillbaka till Marcus Högberg. Den NHL-meriterade målvakten har vunnit sex av 14 matcher i AHL, har en räddningsprocent på 90,4 och släppt in 2,52 mål per match under säsongen.