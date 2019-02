Elias Pettersson sköt säsongens 24:e mål. Men det kom för sent. Vancouver föll med 3-2 sedan Aleksandr Ovetjkin skrivit historia. Nu är han den ryss som gjort flest poäng i NHL-historien.

– Det här är rätt stort, säger han.

Sergej Fjodorov tvingas kliva ned från sin tron. Hans 1179 poäng räcker inte längre för att vara den bästa noteringen någonsin av en rysk spelare i NHL Nu har han till sist tvingats ge vika för Alex Ovetjkin. I natt klev ”Ovie” slutligen förbi sin landsman.

Det historiska skedde redan tre minuter in i matchen då Ovetjkin, tillsammans med Nicklas Bäckström, spelade fram T.J. Oshie till 1-0.

– Det här är rätt stort. Jag uppskattar alla som gjort hela det här jobbet med mig, sade han lyriskt efter matchen enligt nhl.com.

With that secondary assist, @Ovi8 is officially the 🐐🇷🇺

Also Oshie scored and then scored himself! #ALLCAPS pic.twitter.com/ICameTMO6Q

— Washington Capitals (@Capitals) February 6, 2019