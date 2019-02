Magnus Hellberg Foto: Ronnie Rönnkvist / Bildbyrån

Han spelade OS och VM och värvades av storklubben SKA St. Petersburg. Men Magnus Hellbergs säsong innehöll också en del utmaningar. För att orka fullfölja säsongen tog han semester – innan VM.

– Det var en urladdning. Jag gick in i som en bubbla och jag kände efter OS att det var väldigt tufft, säger han till hockeysverige.se.

Inför förra säsongen lämnade Magnus Hellberg USA och New York Rangers organisation efter fem säsonger. Då som en talangfull målvakt med glimten i ögat. Efter det har det hänt en hel del i Hellbergs karriär. Ny klubbadress då blev kinesiska Kunlun där han fick ett stort ansvar. Hans spel gjorde att han fick spela både OS och VM.

Insatserna där gjorde att han dessutom erbjöds ett kontrakt med toppklubben SKA St. Petersburg.

– Jag tror att tiden i Kina betytt mycket för min utveckling som målvakt. Jag hade varit i USA under fem år och krigat på upp och ner. Det började i AHL som är en väldigt tuff liga, alltså allt runt omkring och just det här mentala, berättar Magnus Hellberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på anrika Hovet i Stockholm efter hans första träning med Tre Kronor inför Beijer Hockey Games.

– Jag tycker att jag alltid varit tuff mentalt, men där satte det sig verkligen på sin spets. När jag väl tog klivet över till Kina var det lite läskigt i början eftersom jag inte riktigt visste vad jag hade att vänta mig.

Flytten till Kina och Kunlun blev, som sagt var, lyckad för 27-åringen från Uppsala.

– Så här i efterhand är jag väldigt glad att jag tog steget. Jag fick otroligt mycket ansvar och spelade över 50 matcher…

”GICK IN I EN BUBBLA”

Är det just det här med mycket ansvar som gjorde att du utvecklades ganska mycket på kort tid i Kunlun med tanke på att du även spelade ganska mycket i AHL?

– Jo, men det där har växt hela tiden samtidigt med de här långa flygresorna där man byter tidszon hela tiden. Att då verkligen optimera och vara en professionell ishockeyspelare både på och utanför isen. Ta hand om kroppen, få så mycket sömn som möjligt, hela tiden vilja utvecklas till att bli bättre och ha den här hungern för att lära sig nya saker.

– Sedan hade vi en tuff period i Kina där vi förlorade många matcher och att vara målvakt är en utsatt position. Jag tog ändå ansvar, drev på gruppen och försökte visa att jag aldrig ger upp. Det här hoppades jag skulle smitta av sig på laget också.

– Jag tycker så här i efterhand att det stärkte mig som människa, men också som målvakt. Det har jag haft nytta av den här säsongen. Klart att det blivit lite annorlunda då jag kommit till St. Petersburg som är en toppklubb, men vi har också våra ”ups and downs”.

Det blev en lång fjolårssäsong för Magnus Hellberg med stort ansvar i Kunlun där han spelade mycket matcher, utöver matcherna i OS och VM. Givetvis slet det på Tre Kronor-målvakten. Både psykiskt och fysiskt.

– Det var en urladdning. Jag gick in i som en bubbla och jag kände efter OS att det var väldigt tufft. Då hade jag spelat väldigt mycket och varje gång vi fick ledigt med laget åkte jag iväg och spelade med landslaget. När jag var med landslaget ville jag verkligen slå på och visa vad jag kunde, så jag fick inte så mycket återhämtning.

– Efter OS kände jag att jag verkligen måste slappna av lite. Då åkte jag och min flickvän till Filippinerna under tre veckor. Vissa kanske tyckte det var konstigt med tanke på att VM skulle komma och så vidare. Jag kände ändå att ska jag kunna leverera så måste jag fylla på med mental energi.

”KÄNDE ATT JAG VERKLIGEN KOM TILLBAKA SOM MÄNNISKA”

Det blev ett lyckat drag för Hellberg och när han lade stoppade ner skridskorna i hockeytrunken efter säsongen hade han ett VM-guld hängande runt halsen.

– Vi var där under tre veckor och jag kände att jag verkligen kom tillbaka som människa och fick extra energi. Sedan var jag med under sex veckor innan VM, spelade nästan varje match och det kändes väldigt bra.

– Jag skulle säga att det är något jag har lärt mig, att när det ställs på sin spets hela tiden så lär man känna sin kropp in i minsta detalj. Speciellt då huvudet samtidigt som jag också är väldigt intresserad av just den mentala biten. Det är många som tränar mycket i gymmet och så vidare, men när man sedan frågar en målvakt hur mycket som är mentalt så svarar dom flesta 70 procent.

– Det roliga är att man kan träna upp det mentala och jag försöker hela tiden hitta nya saker som gör mig till en bättre målvakt.

Tog du även ett break efter VM eller körde du igång direkt?

– Jag tog lite tid och att slappa lite i sommarstugan ute vi kusten. Eftersom jag gillar att vara ute på vattnet blev det mycket fiske. Jag, min flickvän och vår hund hängde där ute en del.

– Jag kör stenhårt i nio månader. Då blir vilorna extremt viktiga om jag ska orka en ny säsong. Det gillar att hitta grejerna som ger ny energi.

VÄRVADES AV STORKLUBBEN

I slutet av maj meddelar toppklubben SKA St. Petersburg att klubben värvat Hellberg från Kunlun.

– Det var otroligt kul. Jag hade hört rykten om det redan innan VM. Sedan drog det ut på tiden och det tog nästan en månad innan det blev klart och jag visste inte då riktigt vad som skulle hända. Klart att jag var otroligt taggad för att få komma dit.

– Jag har sneglat på St. Petersburg länge och hört otroligt bra saker om klubben. Samtidigt hade jag mött dom med Kunlun och visste vilken topporganisation det är. Att få vara med i deras vinnande mentalitet med allt runt omkring och spelarna dom har triggat mig till att bli ännu bättre.

Var det stor skillnad organisatoriskt att komma från Kunlun till St. Petersburg?

– Ja, det tycker jag. Samtidigt är det inte rättvist att jämföra med tanke på att Kunlun var nya, det var Kina och så vidare. Jag tycker ändå att dom gjorde ett otroligt bra jobb i Kina för att få ihop allting. Mike Kennan styrde upp det där ganska bra eftersom han hade bra erfarenhet från NHL.

– Sedan tycker jag att St. Petersburg är ett av de bästa ställena i Europa att spela på. Dessutom är det en fin stad, har bra faciliteter, är en bra klubb och det finns en vinnande mentalitet där. Klubben har en chans att vinna varje säsong.

– Jag känner nu att slutspelet är nära och jag är otroligt taggad på att det ska dra igång snart.

”EN ÄRA ATT SPELA MED HONOM”

SKA St. Petersburgs stora stjärna är Pavel Datsiuk. 40-åringen från Jekaterinburg har bland annat vunnit VM-guld, OS-guld, Stanley Cup och Gagarin Cup.

– Han är en otroligt bra kille och jättesnäll. Sedan är det bara att kolla på sakerna han gör på isen ibland, säger Hellberg samtidigt som han skrattar till och skakar på huvudet innan han fortsätter:

– Han hänger lite puckar på träningen och ibland står jag bara där undrar hur han ens kunde få in den. Jag har inte stött på många spelare som Datsiuk och det är faktiskt en ära att få spela med honom innan han lägger av. Förhoppningsvis har han några år kvar i KHL.

Särbehandlas han på något vis i SKA?

– Nej, faktiskt inte. Han är 40 år så självklart säger hans kropp ifrån ibland, men han vill spela varje match, kör stenhårt på träningarna och visar vägen för dom yngre hur det är att vara en framgångsrik hockeyspelare.

– Han är vår kapten och ledare och en jättebra kille att ha i laget. Förut satt jag på youtube och kollade på topp 20-grejerna han gjort i NHL och nu spelar jag i samma lag som honom…

– Jag tävlar mot honom. Ibland räddar jag hans puckar och ibland göra han mål, men framför allt är han en bra kompis och lagkamrat.

GÖR EN SUPERSÄSONG

Magnus Hellberg har haft en mycket fin säsong i St. Petersburg. Han har spelat 31 matcher och har lysande 93.8 i räddningsprocent. Dessutom kom han med till ligans All Star-match.

– Man måste vara ödmjuk inför uppgiften. Vissa tror att det är lätt att stå i mål i St. Petersburg. Vissa gånger är det också så, men vi är väldigt bra offensivt och ibland kommer det ganska svåra lägen. Jag är van att få mycket skott på mig från AHL och Kunlun-tiden, men i en del matcher nu får jag mindre skott men mer svåra lägen mot mig.

– Får man som målvakt mycket skott på sig behöver man inte tänka så mycket. Då går allt på rutin. Nu får jag mer tid mellan skotten. Då blir det mer mentalt hur man fortfarande är inne i matchen när det här bra läget väl kommer.

– Det är lite annorlunda mot vad jag är van med, men jag tycker att jag har lärt mig att hantera det också. Sedan slåss jag om speltid med Igor Sjestjorkin som är en otroligt bra målvakt och lagkamrat. Vi pushar varandra till att bli bättre varje dag.