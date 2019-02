Mattias Ritola blev målskytt när Leksand tog sjätte raka vinsten. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

Det spelades flera heta matcher i HockeyAllsvenskan under onsdagskvällen. Leksand tog sjätte raka segern och Mattias Ritola satte första målet på nästan ett år. Tor Immo som nyligen lämnade just Leksand, han stod för succédebut i nya klubben Karlskoga.

BJÖRKLÖVEN – LEKSAND 1-4 (1-1,0-3,0-0)

Björklöven: Emil Norberg,

Leksand: Mattias Ritola, Johan Porsberger, Mattias Karlsson, Jon Knuts

Inför kvällens match så stod det klart att Mattias Ritola skulle få spela i väntan på beslut från RIN (Riksidrottsnämnden) om hans avstängning. Då styrde 31-åringen in sitt första mål för säsongen i sin andra match. Det var hans första mål sedan kvalspelet till SHL förra säsongen. Hans mål var det första målet i matchen men skulle inte bli det sista.

– Jag hade haft tankar på att jag inte kunde spela mer så det var oerhört skönt att vara tillbaka igen och sätta en puck, säger Mattias Ritola till C more efter matchen.

I den andra perioden gasade Leksand på rejält och bärgade därmed sin sjätte raka seger i HockeyAllsvenskan. Laget har nu åtta segrar på sina nio senaste matcher. Ett makalöst facit för laget som har vänt på steken efter den tränarbytet. En stor anledning till kvällens seger var Axel Brage som storspelade och räddade 39 av 40 skott

Björklöven har nu förlorat två raka matcher efter sina tre raka segrar. Först förlorade man med 2-7 mot AIK och nu kom alltså ännu en tung förlust för Umeålaget trots att man vann skotten med hela 40-18.

ALMTUNA – AIK 0-1 (0-1,0-0,0-0)

Almtuna:

AIK: Emil Lindblom

Emil Lindblom satte sitt första mål i HockeyAllsvenskan efter åtta minuter i matchen. Det visade sig sedan också bli det enda målet i matchen och 19-åringen fick bli matchvinnare i sin tredje A-lagsmatch med AIK. Lindblom som tidigare under säsongen spelade i division två.

Erik Källgren fick även hålla nollan i seger och det var hans femte nolla för säsongen. AIK har nu fyra raka trepoängare och har tagit poäng i otroliga 13 matcher i rad. Almtuna har det däremot desto tyngre. I förra omgången bröt man en sju matchers lång förlustsvit men nu föll man tillbaka i förlorande banor.

VITA HÄSTEN – VÄSTERVIK 4-2 (0-0,2-1,2-1)

Vita Hästen: Vilhelm Westlund, Jesper Samuelsson, August Gunnarsson, Marcus Eriksson

Västervik: Victor Öhman 2

Stark seger av jumbon Vita Hästen som knappar in på Tingsryd som ligger ovanför kvalstrecket. Frågan är om det inte kommer lite väl sent och att avståndet upp är för stort. Trots seger i kväll och förlust för de andra bottenlagen så har östgötarna fortfarande tio poäng upp till säker mark med endast nio matcher kvar att spela. Fullt möjligt men då krävs en rejäl formtopp av Hästen i slutet av säsongen.

Västervik var formstarka inför matchen, tre segrar på fyra matcher. Laget är däremot svaga på bortaplan och har nu bara en seger på sju matcher på bortais.

SÖDERTÄLJE – KARLSKOGA 3-4 (0-1,0-2,3-1)

Södertälje: Nicolai Meyer, Lucas Carlsson, Emil Bejmo

Karlskoga: Gustaf Franzén, Gustaf Thorell, Tor Immo, Oliver Eklind

Vilken succédebut för Tor Immo i sin nya klubb! I går kom bomben att 24-åringen lämnade Leksand för Karlskoga och i dag gjorde han debut och noterades både för mål och passningspoäng. Han klev fram i de avgörande lägen och gjorde Karlskogas tredje mål och assisterade till det matchavgörande fjärde målet.

Matchen såg nästan vunnen ut för Karlskoga som ledde med 3-0 inför den sista perioden. Tio minuter in i perioden hade Södertälje däremot kommit tillbaka och kvitterat. 49 sekunder senare hade Karlskoga återtagit ledningen och kunde senare hålla emot för sin andra raka seger efter att ha förlorat tre matcher.

Desto tyngre är det däremot för Södertälje som nu har förlorat fyra matcher i rad.

OSKARSHAMN – TINGSRYD 7-1 (3-1,1-0,3-0)

Oskarshamn: Joakim Hilding, Robin Söderqvist, Arsi Pilspanen, Alex Hutchings, Jonas Engström, Joakim Hilding, John Dahlström

Tingsryd: Daniel Öhrn

KROSSEN! Oskarshamn satte gasen i botten direkt från start och ledde med 3-0 redan efter 11 minuter i Smålandsderbyt. Matchen var i princip redan körd där för bottenlaget Tingsryd i mötet med topplaget Oskarshamn. I tredje perioden spelade smålänningarna bara av matchen men satte tre nya mål för att lätt ta hem sin andra raka seger efter att ha förlorat två matcher i rad.

Tingsryd är däremot inne i en rejäl svacka och har det svårt där nere i botten. Laget har nu förlorat sju raka matcher på bortaplan.