Brian Boyle. Foto: IBL Bildbyrå

Han har gått igenom mycket i New Jersey-tröjan. Nu får Brian Boyle istället lämna klubben för Nashville Predators efter att ha trejdats dit.

Brian Boyle har minst sagt haft en omtumlande tid i New Jersey Devils. Han värvades dit inför säsongen 2017/18 men precis innan säsongsstarten så drabbades han av leukemi. Forwarden kämpade sig däremot tillbaka och spelade 69 matcher den säsongen.

– Ibland kändes det som om du var ensam. Det kan vara en mörk plats ibland under en cancerkamp … Jag kommer ihåg att jag kämpade och inte mådde bra. Den värsta delen av det var att människor blev ledsna för din skull. De visste inte vad de skulle säga. Du vill att de ska känna sig bekväma runt dig, sa Boyle om cancerbeskedet.

När säsongen senare var slut vann han Bill Masterton Award. Priset delas ut till den spelare som under grundserien visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang till sporten ishockey. Något som verkligen stämmer in på Brian Boyle.

Under årets säsong fick sagan ett nytt kapitel. Under Hockey Fights Cancer-kvällen i Pittsburgh så spelade Boyle på isen med sitt New Jersey. Då smällde han passande nog in ett minnesvärt hattrick.

SJÄTTE NHL-KLUBBEN

Nu får han däremot lämna tiden i New Jersey bakom sig. Han har trejdats mot ett andraval i draften till Nashville Predators.

Boyle har producerat 13 mål och 19 poäng på 47 matcher den här säsongen. Han kommer att förstärka djupet på topplagets centersida och bidra med sin storlek, Boyle är 197 cm lång, något som Nashville saknar i övrigt. Nashville rustar därmed inför slutspelet. Boyle har erfarenhet av att gå långt. Han var i Stanley Cup-final två år i rad. 2014 med New York Rangers och 2015 med Tampa Bay Lightning.

Nashville blir 34-åringens sjätte NHL-klubb. Det är inte första gången har får byta klubb mitt under säsongen. 2016/17 trejdades han från Tampa Bay Lightning till Toronto Maple Leafs. Han har även spelat för Los Angeles Kings och New York Rangers under sin tolvåriga NHL-karriär.