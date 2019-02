Oskar Steen gör sin överlägset bästa säsong i karriären. Foto: Bildbyrån

Oskar Steen har fått sitt genombrott i SHL efter år med begränsad speltid och utlåning. Talangen berättar att han har tränat mer och hårdare inför årets säsong för att komma dit han är i dag. Den Boston-draftade 20-åringen blickar nu mot eventuellt NHL-spel nästa säsong.

– Det borde bli lite mer prat när det gått så bra under säsongen, säger Steen till hockeysverige.se.

Färjestads talang Oskar Steen har inte riktigt fått spelet att stämma i SHL under tidigare säsonger. Nu däremot så har 20-åringen fått det stora genombrottet. Efter årsskiftet är han en av de hetaste spelarna i ligan och har gjort elva poäng på sina tio senaste matcher.

Steen själv är naturligtvis mycket nöjd över sin framgång. På ett ödmjukt sätt hyllar han även sina kedjekamrater.

– Det har gått väldigt bra för mig. Jag är inne i en väldigt positiv känsla just nu. Det känns väldigt bra för tillfället. Jag får spela med två bra spelare också i Gustav Rydahl och Marcus Nilsson och det underlättar ju att få spela med så pass bra spelare.

Hela er kedja har imponerat det senaste, vad är det som gör att ni klickar så bra?

– Jag och Rydahl har ju spelat tillsammans under större delen av säsongen. Vi hade Fabian Zetterlund med oss men han blev ju skadad och efter det har vi haft flera olika spelare bredvid oss. ”Lilliz” är ett bra komplement till oss två för vi åker mycket skridskor och är aggressiva medan han ligger mer i bakluggen, fiskar upp pucken och kan passa den vidare till oss. Jag tror att det är en bra mix oss emellan.

”TRIVS VERKLIGEN I ROLLEN JAG HAR FÅTT”

Trots att det har gått väldigt bra nu på slutet så hade Steen lite problem under inledningen av säsongen. Efter det har han däremot kommit in i laget och hittat sin plats.

– Jag var poänglös de första sex matcherna men sedan första målet kom så har det rullat på. Jag har spelat bättre och fått mer och mer istid. Jag känner att jag tar större ansvar och att jag får det förtroendet som jag har velat ha.

– I och med att Tomi Sallinen blev skadad så öppnade det sig en lucka för mig att ta mer ansvar. Jag har verkligen tagit den chansen som jag fick.

Inför årets säsong hade 20-åringen från Forshaga gjort 15 poäng på 109 matcher. Under årets säsong har han redan skjutit 24 poäng 34 matcher. Han har nästan fyrdubblat sin poängskörd från förra säsongen då han gjorde sex poäng.

Vad har du gjort annorlunda inför årets säsong som har gjort att du producerar så mycket poäng?

– Det mesta har mer istiden att göra och det är ju något man förtjänar. Jag har jobbat hårt under många år för att utvecklas men har inte fått in poäng och inte haft samma självförtroende som jag har i år.

– Jag har fått spela powerplay nu de senaste matcherna också och där vill jag ju vara med. Jag har alltid varit en offensiv spelare under min karriär. Jag trivs verkligen i den rollen jag har fått, med att spela både powerplay och boxplay samtidigt som jag får mycket förtroende i spel fem mot fem också.

SATSAT PÅ HÅRDARE TRÄNING

Han säger att han nu har hittat sin roll i laget och känner sig trygg i sitt spel. Förra året hade han begränsad istid och året innan det lånades han ut till Modo i HockeyAllsvenskan och Forshaga i Hockeyettan. Den här säsongen har han däremot en klar plats i laget och känner att tränarna har förtroende för honom.

Talangen har Oskar Steen alltid haft men inför säsongen har han lagt ner det hårda jobbet som krävs för att spela i SHL. Han har börjat tänka allt mer på träning och kost och har försökt att utveckla de bitarna genom att lägga ner mer tid på träningen.

– En av de sakerna som jag har förbättrat inför årets säsong är min fysiska status. Det kan vara en stor del i det hela. Jag har fått en mycket bättre kondition och har tagit hand om kost och sömn mycket bättre. Jag har blivit mer proffsig på så sätt. När man kommer upp på den här nivån så kan man inte leva på sin talang utan måste lägga i det hårda jobbet också.

– Längs den här vägen när det har gått tungt och kämpat i motvind så har jag insett att jag måste jobba hårdare för att tävla mer och förtjäna min plats i laget. Samtidigt så har Boston hjälpt mig med kosten och sådana grejer. På testerna där i somras så såg allt jättebra ut. Det känns som att jag är på rätt väg men jag känner ändå inte att jag är nöjd här utan jag ska fortsätta framåt och uppåt.

”BORDE BLI MER PRAT MED BOSTON NU”

Oskar Steen draftades i sjätterundan 2016 av Boston Bruins. Han har däremot ännu inte skrivit ett kontrakt med NHL-klubben. Efter årets genombrottssäsong har han däremot fått klubbens ögon på sig.

– Jag har pratat lite med ”Pebben” (Per-Johan Axelsson) som är scout för dem. Träffats efter någon match och så, det är väl den kontakten jag har haft. Min agent sköter det andra, det har inte varit på tal än så länge men kanske blir det mer mot slutet av säsongen. Det borde bli lite mer prat när det gått så bra under säsongen.

Känner du att du skulle vara redo att ta steget till Nordamerika nästa säsong?

– Det är svårt att säga nu. Jag har hela tiden tänkt att jag ska spela klart den här säsongen och sen se hur det känns. Jag måste ju verkligen vara redo och känna mig färdig att ta det klivet så att man inte chansar och får det tufft i början. Det gäller att vara förberedd både fysiskt och mentalt så att man är redo när man väl åker över, säger Oskar Steen.