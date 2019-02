Igår sattes Philadelphias finländare Jori Lehterä upp på waivers av klubben. Nu står det klart att inget annat lag i ligan plockar upp honom och han kan därför skickas till farmarlaget.

Jori Lehterä slog sig in i NHL säsongen 2014/2015 med dunder och brak när han gjorde 44 poäng för St.Louis under sin debutsäsong. Men sedan dess har NHL-karriären egentligen bara gått neråt för forwarden och sedan han trejdades till Philadelphia 2017 har han bara gjort elva poäng i grundserien.

Nu kommer beskedet finländaren, som dessutom varit åtalad i en stor kokainhärva hemma i Finland, har passerat waivers utan att någon annan klubb velat ta över hans kontrakt som den här säsongen ger en lön på fem miljoner dollar.

Kontraktet går dessutom ut i sommar och Philadelphia kanske inte är så sugna på att ha en så dyr spelare i farmarlaget. Måhända öppnar detta för en flytt till Europa inom kort för spelaren som spelat två VM, ett OS och ett World Cup för Finland?

Strax efter det stod klart att Lehterä passerat waivers så stod det även klart att han skickades till farmarlaget Lehigh Valley.

#Flyers have sent Jori Lehterä to the Lehigh Valley Phantoms. No immediate need to recall anyone. That roster spot could be used to activate one of the injured guys for a rehab stint. Elliott, Morin and Knight are all fairly close.

— Dave Isaac (@davegisaac) February 7, 2019