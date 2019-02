Han skeppades iväg från Toronto till Los Angeles i samband med Jake Muzzin-trejden. I nya klubben har har gjort en inledande succé. I natt noterade Carl Grundström 2+1 för Ontario i AHL.

Trots en fin rookiesäsong i AHL var Carl Grundström en bit ner i Torontos talangpool. Därför var de beredda att offra honom för att få skicklige Jake Muzzin från Los Angeles Kings. Grundström har nu gjort tre matcher för sitt nya AHL-lag, Ontario Reign, och har fått en flygande start.

Efter att ha gjort poäng i debuten i helgen gick han poänglös från sin andra match. Men i natt lossnade det rejält för den tidigare Modo- och Frölunda-stjärnan. Han sköt två mål och spelade fram till ett när Ontario 6-3-besegrade San Diego Gulls.

Det första målet kom efter ett friläge där han gjorde bort motståndarmålvakten Kevin Boyle fullständigt. Det andra kom efter en snärtig backhand från slottet. Fullträffarna var Grundströms 14:e och 15:e under säsongen. Totalt har han 33 poäng på 45 matcher under sin fina rookiesäsong i Nordamerika – och framför allt har han fyra poäng på bara tre matcher i den nya klubben.

Kanske kan succéstarten göra att Carl Grundström får chansen i Los Angeles Kings inom kort?

