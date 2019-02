Anton Forsberg. Foto: Patrick Gorski/Icon Sportswire

De förlorade skotten med 46-27, men vann matchen med 2-1. Rockford kan tacka Anton Forsberg för sin seger i AHL i natt.

Anton Forsberg har kommit längre ifrån NHL, i och med att Chicago valt att satsa på Corey Crawford och Cam Ward. I AHL har svensken dock gjort en ganska bra säsong. I natt stod han för en supermatch.

Forsberg räddade 45 skott när Rockford besegrade Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Med det har svensken tre raka segrar och fyra vinster på sina fem senaste matcher i Rockfordtröjan. Han har den senaste tiden varit en av farmarligans främsta målvakter.

Totalt har Anton Forsberg under säsongen stoppat 92,1 procent av skotten och släppt in 2,56 mål per match.