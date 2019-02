"Fel" svensk fortsätter leverera för Toronto. Rookien Andreas Johnsson följde upp fyrapoängsmatchen från senast med ett nytt mål i natt, när Toronto besegrade Ottawa med 5-4. - "Little John" fick igång oss, säger coachen Mike Babcock om s

Mika Zibanejad är NHL:s hetaste spelare. Sedan den femtonde januari har ingen spelare gjort fler mål eller poäng än svensken. I natt hjälpte han New York Rangers till en ny seger. Tio mål och totalt 16 poäng på åtta matcher. Det är Mika

Han har gått igenom mycket i New Jersey-tröjan. Nu får Brian Boyle istället lämna klubben för Nashville Predators efter att ha trejdats dit. Brian Boyle har minst sagt haft en omtumlande tid i New Jersey Devils. Han värvades dit inför s

Helt plötsligt stod en nyligen sparkad NHL-coach på isen i Hovet under Tre Kronors träning i måndags. Hockeysverige.ses Uffe Bodin följde landslagsledningens utbyte med förre Philadelphia Flyers-coachen Dave Hakstol från insidan under hans be