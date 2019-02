Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Auston Matthews står i fokus i det 243:e avsnittet av NHL-timmen. Linus, Uffe och Jonatan synar Torontostjärnans nya kontrakt i sömmarna och pekar på vilka stora konsekvenser det får. Både för Maple Leafs och NHL i stort.

Toronto Maple Leafs och Auston Matthews är överens. I tisdags kom beskedet att han skrivit en kontraktsförlängning med klubben värd 11,634 miljoner dollar per säsong i fem år framåt.

I NHL-timmen tittar Linus Hugosson, Uffe Bodin och Jonatan Lindquist närmare på kontraktet och följderna det får. Inte bara för Toronto utan även för NHL i stort. Kanske kan det till och med vara en av de bidragande orsakerna till att vi får se en ny NHL-lockout inom ett par år…

DESSUTOM:

* Nashville Predators blir större och starkare i och med värvningarna av Brian Boyle och Cody McLeod. Men är det verkligen där lagets problem ligger?

* Mika Zibanejad vräker in mål för New York Rangers. Det gör att det blir en närmare titt på hans framgångsrika säsong och varför det klaffar så bra för 25-åringen just nu.

* Mikko Koivu missar resten av säsongen. Vad kan det få för konsekvenser för Minnesota Wilds svenska forwardsduo Victor Rask och Joel Eriksson Ek?

* Häng med NHL-timmen och LA Travel till NHL – det finns fortfarande platser kvar på resorna till Tampa och Anaheim/Vegas: https://www.latravel.se/hockeyresor/nhl-gruppresor/

Detta och mycket annat i det 243:e avsnittet av NHL-timmen – JOFA-avsnittet!

Medverkande

Linus Hugosson

Uffe Bodin

Jonatan Lindquist

Kontakt

Maila NHL-timmen

NHL-timmens hemsida

NHL-timmen på Facebook

NHL-timmen på Twitter

NHL-timmen på Instagram

Länkar till lyssning

NHL-timmen på Acast

NHL-timmen på Spotify

NHL-timmen på iTunes