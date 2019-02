Per Svensson tvekar inte att ställa sig ivägen för stenhårda projektiler. Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån

När poängtörstande Almtuna ikväll möter Leksand på bortaplan står han där igen i frontlinjen redo att täcka projektilerna som kastas mot hans lag. Almtunas back Per Svensson är den spelare i hela Hockeyallsvenskan som täcker flest skott. Just nu har han ställt sig i vägen för stenhårda puckar 71 gånger under säsongen.

— Jag gillar att täcka skott. Man får en liten ”boost” av det samtidigt som man hjälper laget, berättar 30-åringen för hockeysverige.se.

Enligt statistiken på Hockeyallsvenskans webbplats så har Almtunas lagkapten Per Svensson till dags dato täckt hela 71 skott. Med det leder han den statistiken överlägset före Västerviks Emil Wahlberg som täckt 54. Då ska vi veta att Svensson missat en del matcher på grund av skada, som uppstod när han täckte skott, och bara har spelat 36 matcher.

— Jag försöker vara i vägen och få puckarna på mig. Framförallt om det är mycket trafik eller om vi scoutar ett visst lag och ser vart de vill ta avsluten ifrån. Många lag vill ju ha direktskott från högerkanten och det är min yta. Då försöker jag vara där och ta de puckarna på mig, berättar Per Svensson för hockeysverige.se.

ALMTUNAS WOLVERINE

Seriefiguren Wolverines kännetecken är att han har en förbättrad fysisk kapacitet och en förmåga att återhämta sig från nästan alla skador. Almtunas motsvarighet tvekar inte när det gäller att ställa sig i vägen för de stenhårda projektilerna i syfte att freda sin egen målvakt.

— Det har väl varit min spelstil. Det har bara rullat på och det gäller ju att vara sugen på att få pucken på sig. Det är klart att det gör ont ibland, men det är smällar man får ta.

I börja av säsongen tvingades han dock till vila. Detta efter att ha ådragit sig en fraktur efter ett täckt skott mot Vita Hästen. Detta gjorde att han har missat sju matcher av säsongen.

Per Svensson berättar att han flyttade upp till Stockholmstrakten 2009 eftersom han träffade sin blivande fru där. Istället för allsvensk hockey med Oskarshamn blev det ett par år med Nynäshamn och Arlanda i Hockeyettan innan Almtuna hörde av sig 2012. Där han sedan blivit kvar, trots att många anser att han varit en av de bättre backarna i Hockeyallsvenskan och att det borde finnas större uppgifter för Svensson.

— Dels beror det på att jag trivs väldigt bra och det funkar väldigt bra med familjen. Jag känner att jag fortfarande utvecklas och att jag får ta ett stort ansvar, berättar Per Svensson och fortsätter:

— Men det är klart att det funnits intresse. Men med fru och tre barn så ska det funka rent socialt också och de alternativen som kommit upp har väl inte riktigt gjort det.

Har det varit SHL-erbjudanden?

— Ja, det har funnits intresse. Sedan har det inte varit något super-konkret. Det har funnits intresse från andra allsvenska lag också.

Backen har kontrakt med Almtuna även nästa säsong. 2014 testade han dock på SHL med AIK. Det blev två matcher i grundserien och åtta (Två mål) i den kvalserie som slutade med att AIK degraderades från SHL. Han berättar att det fanns intresse från AIK om en fortsättning i klubben.

— Jag satt ju med kontrakt med Almtuna och när vi åkte ur så blev det aldrig aktuellt. Det kanske hade varit en annan sak om vi hållit oss kvar. Det är svårt att säga.

FÖRÄNDRING SEDAN FALK KOM IN

Almtuna ligger för närvarande skrynkligt till i den allsvenska tabellen. Med nio matcher kvar ligger de på negativ kvalplats och har tre poäng upp till Tingsryd som ligger närmast ovanför strecket. Men Per Svensson tycker att det finns många positiva bitar att bygga vidare på.

— Vi pratar mycket om små detaljer sen ”Falken” (Nichlas Falk, ny huvudtränare) kom in här och jag tycker att alla har höjt sig. Den senaste tiden har vi presterat på en högre nivå än vad vi gjort under stora delar av säsongen. Framförallt har vi varit jämnare än vad vi varit tidigare.

— Det gäller bara att fortsätta att vara positiva och jobba hårt. Så får vi se hur långt det räcker, men det är bara att kämpa in i slutet, så får vi summera då.

Som han säger så upplever han en förändring sedan Nichlas Falk klev in i båset och tog över som huvudtränare efter Marcus Ragnarsson.

— Det känns som han fått med sig laget och att alla är beredda att göra vad som krävs för att klara det här.

Det kommer vara väldigt många fler än du som täcker skott nu då?

— (skratt). Ja, det hoppas jag verkligen.