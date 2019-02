Foto: Bildbyrån

Det börjar vankas Hockey-VM. Först ut är damerna som i april kommer att resa till Finland för att för första gången delta i ett världsmästerskap bestående av 10 nationer. Det är den 19:e upplagan och damkronorna ska göra sitt bästa för att bli kvitt besvikelsen från OS förra året. Herrarna får i sin tur vänta till maj för att försöka försvara titeln och ta sitt tredje raka VM-guld.

Damkronornas VM-trupp har redan börjat ta form men hur herrlaget kommer att se ut är ännu inte bestämt. Flera av NHL-spelarna sitter på utgående kontrakt, vilket kan hindra dem från att bli uttagna till att representera Sverige i Bratislava, Slovakien.

Damkronornas vinst

Det är nästan en färdig VM-trupp som står klar att representera Sverige i finska Esbo 4-14 april. Förbundskaptenen Ylva Martinsen säger sig ha satt ihop stommen för VM-laget i truppen som ska spela i Euro Hockey Tour. Under hösten och vintern har hon testat olika spelare, varav flera namn är aktuella. Ett av dessa är forwarden Hanna Olsson, som trots kontroverser med Djurgården, har en given plats i laget. Olsson skapade stora rubriker när hon bröt sitt kontrakt med Stockholmsklubben, som nu hindrar henne från att spela i någon annan SDHL-klubb under resten av säsongen. Det har däremot inte stoppat henne från att spela för moderklubben Skärgårdens Sportklubb, där hon tränar tillsammans med ett herrlag.

Det har rått stora diskussioner om damkronorna under sommaren och våren. Efter fiaskot i OS valde Sveriges Olympiska Kommitté att dra in sitt stöd till damlandslaget, vilket innebar att de inte fick någon ersättning. Detta gjorde att flera spelare hotade med och riskerade att behöva sluta i landslaget, eftersom speltiden blev utebliven inkomst från deras vanliga arbeten. SHL och Svenska Ishockeyförbundet gick därmed in och satsade 800 000 kronor som skulle gå till damerna. Det innebär att från och med i januari kommer de som arbetar heltid eller deltid att få ersättning för att de representerar Sverige.

NHL-trupp igen?

Trots att Sverige är på jakt efter sitt tredje raka VM-guld är det Kanada som har bäst odds (3.00) för att vinna VM i Slovakien i maj. Det är den 83:e gången som VM arrangeras för herrar och spelet kommer att fördelas mellan Bratislava och Kosice. Mästerskapet pågår mellan den 10 och 26 maj. Sverige tillhör grupp A, som även består av: Ryssland, Tjeckien, Schweiz, Slovakien, Lettland, Österrike och Italien.

De två senaste VM-trupperna har till stor del bestått av NHL-spelare och med så många spelare i den amerikanska ligan är det troligt att det kommer att se likadant ut i år. Men det finns saker som kan hindra förbundskaptenen Rikard Grönborg från att sätta ihop truppen han vill ha. Flera spelare sitter nämligen på utgående kontrakt och det kan innebära svårigheter med att försäkra spelarna. Och även om Sverige brukar försäkra spelarna, kan det i år bli dyrt.

Herrarnas trupp kommer att diskuteras mer längre fram mot våren, och framför allt när grundserien i NHL är klar. Först då vet man vilka spelare som kommer att ta sig vidare till slutspelet.