Mattias Ritola. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Leksand fortsatte under fredagen sitt segertåg i HockeyAllsvenskan. Efteråt hyllade forwarden Mattias Ritola dalalagets karaktär.

– När det är ett sådant gäng är det lätt att spela för alla. Det är fantastiskt kul att se vad som hänt med laget den sista tiden, säger Ritola till Hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand fortsätter visa gryende form i HockeyAllsvenskan. 5-1-segern hemma mot Almtuna på fredagskvällen var lagets sjunde i rad. Efter en strulig säsong verkar klubben till slut fått ordning på grejerna.

– Vi spelar bra tycker jag. Vi spelar bra från början till slut och håller på att bygga något väldigt bra. Det är ingen som tar ett skär för lite. Alla täcker skott och backcheckar. Det är fantastiskt att spela här just nu, säger Ritola.

Annat var det i mitten av december. Laget hade nio raka förluster, tränaren Leif Carlsson fick sparken och ersattes av Roger Melin. Sedan dess har Leksands formkurva sakta men säkert pekat uppåt igen.

– Det har varit upp-och-ned. Just nu håller vi på att bygga upp en moral, en kärlek som är fantastisk. När det är ett sådant gäng är det lätt att spela för alla. Det är fantastiskt kul att se vad som hänt med laget den sista tiden.

KRIGAT MENTALT

För Mattias Ritola har säsongen inte blivit som han hoppades på inför. En skada tog längre tid att läka än vad de första prognoserna sa och säsongsdebuten kom inte förrän borta mot Pantern den 21 januari. Och när väl comebacken skedde blev han avstängd.

– Det har varit tufft. Framförallt mentalt. Man är lite utanför. När de är på isen är man på gymmet och när man går på is åker de hem. Det tar på psyket. Jag har haft fantastisk hjälp av fystränare och alla runt omkring som hållit humöret uppe på mig. Jag är grymt glad att jag får spela igen.

Mot Almtuna spelade 31-åringen fram till två av målen, och såg ut att vara på rejält spelhumör.

– Jag tycker att jag börjar komma in i det mer och mer och att spelet börjar sakta ner lite i huvudet. Det känns som att jag tar ett steg varje dag, förklarar Leksandsforwarden.

Tillsammans med kedjekamraterna Johan Porsberger och Linus Persson stod Ritola för en rad anfallskombinationer som kunde mynnat ut i fler mål än två.

– Vi hittar varandra bra, men jag tycker alla kedjor gör det. Det är därför vi vinner med 5-1. Alla kedjor gör mål, så är det nästan varje match. Det är så man tar sig riktigt långt.

”BARA HOPPA PÅ TÅGET”

Mattias Ritola beskriver en positivitet kring sitt Leksand för tillfället. Under fredagen gjorde klubben dessutom klart med den amerikanska backen Kevin Schulze från Västervik. En poängstark backpjäs som är tänkt att förstärka lagets blålinje inför spurten av säsongen. Om Leksand kommer plocka in fler spelare innan transferfönstret stänger återstår att se, men ska någon mer tillkomma är det rätt tid nu menar Ritola.

– Man kan absolut ta in fler spelare. När man har ett lag som vi har just nu, för spelaren som kommer är det bara att ställa sig i ledet. För honom kommer det inte bli några problem. Det har varit värre om han kommit för två månader sedan när vi inte hade den här känslan. Då hade det varit svårt att komma in.

– Men som det ser ut nu när alla krigar för varandra har han bara ett val, och det är att hoppa på tåget, säger Ritola.

Leksand har klättrat till fjärde plats i den HockeyAllsvenska tabellen och har med ett par omgångar kvar att spela kommit allt närmare en kvalplats till SHL.

– Vi håller på att bygga en riktig kärlek här, avslutar Ritola.