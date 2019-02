Carter Hart vann i kväll sin åttonde raka match. Han tangerar därmed Jocelyn Thibaults rekord från 1995. Ingen annan målvakt har vunnit lika många matcher i rad innan sin 21:a födelsedag.

Innan Carter Hart anslöt till Philadelphia Flyers och NHL så låg laget sist i den östra konferensen. Nu har laget skjutit som en raket i tabellen och har sex poäng upp till den sista slutspelsplatsen i öst.

När Flyers i kväll krossade Anaheim Ducks med 6-2 så var deras nionde seger på de tio senaste matcherna. Det var även den åttonde segern i rad för Carter Hart. Han tangerar därmed ett rekord som har stått sig från 1995.

Bara Hart och Peter Forsbergs gamla lagkamrat Jocelyn Thibault har vunnit åtta matcher i rad innan sin 21:a födelsedag. Den 20-årige kanadensaren målas upp som en frälsare i Philadelphia och ses som deras lösning på målvaktsproblemet de haft i flera år nu.

Carter Hart ties the record with 8 straight wins before the age of 21. pic.twitter.com/mzvNmB8iep

— John Boruk (@johnborukNBCS) February 9, 2019