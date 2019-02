Rasmus Dahlin fortsätter att utvecklas i NHL. I kvällens match stod han för en assist vilket förde honom upp till 30 poäng. Med det är han den femte backen genom tiderna att nå den noteringen vid 18 års ålder.

Halvvägs genom matchen mellan Buffalo Sabres och Detroit Red Wings sköt Casey Mittelstadt in 2-0 till Buffalo. Då noterades även Rasmus Dahlin för en assist, hans 24:e den här säsongen, vilket för upp honom på totalt 30 poäng.

Han blir därmed den femte backen att att göra 30 poäng innan sin 19:e födelsedag. Den back som gjort flest poäng vid 18 års ålder är ingen mindre än Dahlins tränare i Buffalo Phil Housley. Han gjorde 57 poäng på 66 matcher innan han fyllde 19 år.

Rasmus Dahlin became the fifth defenseman in NHL history to collect at least 30 points before his 19th birthday, a list topped by @BuffaloSabres head coach Phil Housley (17-40—57 in 66 GP). #NHLStats #DETvsBUF pic.twitter.com/YSg8xds0gD

