1994 vann New York Rangers Stanley Cup för senaste gången och eftersom det i år är 25 år sedan det inträffade arrangerade de inatt en hyllning för dem i samband med matchen mot Carolina. Då snodde gästerna festen och vann med 0-3.

New York Rangers hade inte förlorat mot Carolina på Madison Square Garden på hela 17 matcher. Men det skulle ändras inatt och till råga på allt för Rangers del så bröts sviten när de hade ställt till med en hyllning till 1994-laget, de senaste som vann Stanley Cup i Rangers-tröjan. Bland annat så var Mark Messier och Mike Richter på plats.

The video tribute to the #NYR 1994 Championship Team that played @TheGarden for tonight’s celebration presented by @Chase. pic.twitter.com/KZIoSOfexm

— New York Rangers (@NYRangers) February 8, 2019