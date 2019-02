Christian Folin har tillbringat säsongen i Philadelphia Flyers. Nu skickas han till Montréal Canadiens tillsammans med Dale Weise i utbyte mot David Schlemko och Byron Froese.

I går fick Emil Pettersson flytta på sig. I dag är det Christian Folin som tvingas till ny klubbadress. Efter att ha spelat 26 matcher med Philadelphia Flyers den här säsongen får han istället fortsätta säsongen i Kanada med Montréal Canadiens.

Montreal blir svenskens fjärde klubb i NHL-karriären. Han inledde med tre säsonger i Minnesota Wild bredvid Jonas Brodin. Förra säsongen spelade han i Los Angeles Kings och inför årets säsong blev han klar för Philadelphia. I Montréal kommer han att bli ensam svensk.

28-åringen har gjort 209 NHL-matcher och skjutit 38 poäng. Under sina 26 matcher i Flyers noterades Folin för två passningspoäng och hade fem pluspoäng.

Texten uppdateras…

The Canadiens have acquired defenseman Christian Folin and forward Dale Weise from the Philadelphia Flyers.

DETAILS ➡️ https://t.co/bWhu28j649#GoHabsGo

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 9, 2019