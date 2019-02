Stephane Matteau. Foto: Kostas Lymperopoulos/CSM

1994 var han en av hjältarna i det New York Rangers som vann Stanley Cup för första gången på 54 år. Men Stephane Matteau kämpade under karriären med ett alkoholmissbruk. Något han nu berättar om för första gången i New York Post.

Stephane Matteau spelade totalt 848 NHL-matcher för bland annat New York Rangers, St.Louis och San José. Han avslutade karriären 2003 med en säsong i Florida Panthers. Men vad kanske viktigare är, är att han avslutade sitt missbruk av alkohol strax innan skridskorna åkte upp på hyllan.

BERÄTTAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Det är i samband med 25-årsfirandet av Rangers Stanley Cup-triumf som Matteau berättar.

— Jag skäms inte över det, och är det något jag har lärt mig genom att gå på alla möten: Det bästa sättet att hjälpa dig själv är att hjälpa andra människor, berättar han för New York Post.

— Vi har alla någon i vår närhet som kämpar med det.

Stephane Matteau kom till Rangers från Chicago strax före trading deadline 1994 tillsammans med Brian Noonan och gjorde sex mål i det framgångsrika Stanley Cup-slutspelet. Bland annat gjorde han det avgörande målet på övertid i match sju av semifinalen mot New Jersey Devils.

NYKTER I ÖVER 17 ÅR

Den förre NHL-forwarden berättar att han tog sin sista drink 2001 och anledningen till att han berättar om detta förts nu är att han vill hjälpa andra människor och samtidigt synliggöra att livet som NHL-stjärna, till skillnad mot vad folk ibland tycks tro, inte alltid är en dans på rosor.

— Folk sätter oss på en piedestal, jag vill att de ska veta att allt inte alltid är bra. Jag har kämpat också. Det har gått 17 år för mig och det är inte mängden drinkar jag druckit, utan de misstag som jag gjorde under tiden jag drack, att hitta ursäkter hela tiden. Det kunde inte vara en ursäkt längre. Jag ville mest av allt rädda mig själv och min familj.

Stephane Matteau har hunnit fylla 49 år och är pappa till två. Stefan Matteau, som gjort 64 NHL-matcher för New Jersey, Montreal och Vegas, samt Alyson Matteau som 2015 spelade U18-VM för Kanada.