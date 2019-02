I morse kom det ett pressmeddelande som berättade om behovet av nya ishallar i Stockholm de kommande tio åren. Tio nya hallar plus andra isytor behövs och luttrad som man är så kan man väl helt klart konstatera att behovet nog knappast lär til

Patric Wener har inte coachat i Sverige sedan 2015 då han var i Björklöven. Nu berättar han själv för hockeysverige.se att han stannar utomlands i minst tre år till. Han har nämligen skrivit på ett treårs-kontrakt med sin nuvarande klubb He

Idag 07:56

1994 var han en av hjältarna i det New York Rangers som vann Stanley Cup för första gången på 54 år. Men Stephane Matteau kämpade under karriären med ett alkoholmissbruk. Något han nu berättar om för första gången i New York Post. Ste