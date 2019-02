Anaheim Ducks sparkar sin tidigare guldtränare Randy Carlyle efter att laget har förlorat sju raka matcher. Han kommer att ersättas tillfälligt av general managern Bob Murray.

– Vårt spel har varit oacceptabelt, säger Murray till klubbens hemsida.

Förlusten med 2-6 mot Philadelphia Flyers i går kväll var Anaheim Ducks sjunde i rad. Det blev droppen för GM och vice president Bob Murray som nu väljer att sparka tränaren Randy Carlyle.

Murray kommer själv att ta över som coach för resten av säsongen innan klubben har hittat en ersättare.

– Vi tackar Randy för allt han har gjort för den här organisationen. Han har gjort så mycket för Anaheim som att leda laget till en Stanley Cup-seger och tre konferensfinaler. Svåra beslut måste fattas när det går tufft och vårt spel har varit oacceptabelt. Vi har en tradition av framgång i Anaheim och vi måste komma tillbaka på rätt spår, säger Murray till klubbens hemsida.

Det är inte första gången som ”ankorna” är inne i en lång förlustsvit. Tidigare under säsongen, runt årsskiftet, förlorade laget hela tolv matcher i rad. Det är den längsta i klubbens historia och den 15:e längsta förlustsviten i hela NHL:s historia.

Efter den elfte matchen gick Bob Murray istället ut och försvarade Carlyle och menade att han satt säkert. Han menade att det var spelarna som bar ansvaret för den dystra trenden.

– Vid den här tidpunkten har jag inga funderingar på att byta coach. Jag är mer fokuserad på våra spelare, specifikt vilka som ska kliva fram i den här situationen. Sättet vi spelade på i kväll var ett steg i rätt riktning, men vi behöver mer, mycket mer. Vi har högre förväntningar på den här gruppen och de borde förvänta sig mer av sig själva, sade Murray den 14 januari.

Klubben gjorde även flera spelarbyten vilket till slut gav effekt. Pontus Åberg skickades till Minnesota Wild, trotjänaren Andrew Cogliano fick lämna för Dallas Stars, Luke Schenn byttes till Vancouver Canucks och Joseph Blandisi tvingades till Pittsburgh Penguins. Även Jacob Silfverberg sades vara i farozonen för en trejd.

Det gav effekt men efter inte alltför lång tid hade Anaheim börjat förlora matcher igen. Nu verkar Bob Murray alltså tycka att det är Carlyle som bär skulden och inte spelarna.

BREAKING: Executive Vice President/General Manager Bob Murray will take over as interim head coach for the remainder of the regular season. Randy Carlyle has been relieved of his duties.https://t.co/HnXu4WpJZv

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) February 10, 2019