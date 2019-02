Elias mot Elias. Succésvensk mot succésvensk. Det slutade, som väntat, med att svenskar var i centrum och med ett läckert straffavgörande från Elias den yngre. Det var däremot en viss annan svensk målvakt som skulle bli matchens lirare.

I natt möttes de två kanske bästa svenskarna den här säsongen. Elias Pettersson mot Elias Lindholm. Båda var högst delaktiga i matchen och bidrog med poäng men endast en kunde lämna som vinnare.

Lindholm inledde målskyttet för Calgary för sitt 24:e mål för säsongen. Hans tidigare personbästa var 17 mål.

Därefter tog Pettersson över showen. Han passade fram till både Vancouvers andra och tredje mål. Den andra assisten var speciellt läcker då han plockar in pucken i anfallszon på egen hand, rundar både försvarare och målet innan han hittar en fri Brock Boeser som kunde prickskjuta in 3-3-målet.

Petterssons två assist förde upp honom på 50 poäng den här säsongen. 25 mål och 25 assist, med endast 45 spelade matcher. Därmed är han den spelare som gjort sjätte flest poäng på sina 45 första matcher i ligan, sett över de 30 senaste säsongerna. Han är i minst sagt bra sällskap för på samma lista finns Alexander Ovetjkin, Sidney Crosby, Sergei Fedorov och Teemu Selänne.

With 2 assists in the @Canucks win Saturday, Elias Pettersson reached 50 points in just his 45th game. That has the 20-year old behind only 5 rookies on a list dating back 30 seasons pic.twitter.com/XdnKvVAATJ

— StatsCentre (@StatsCentre) February 10, 2019