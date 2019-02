Igår meddelade Boston Bruins att David Pastrnak åkt på en märklig skada efter en sponsormiddag. Kanske kan Lee Stempniak, som inte spelat på hela säsongen, bli hans ersättare?

Det var efter en sponsormiddag i söndags kväll som David Pastrnak, tillsammans med några lagkompisar, lämnade lokalen för att bege sig ut till en taxi. Då föll den tjeckiske superstjärnan och skadade tummen. Han blir därmed borta från spel i minst två veckor. Det meddelade Boston igår. När de två veckorna är avklarade kommer det göras en ny undersökning på Pastrnak.

Klubbens GM Don Sweeney sade att skadan inte kommer påverka hur han ser på den stundande trade deadline, som är den 25 februari. Men kanske kan Boston ändå plocka in ett nytt namn för att bredda forwardssidan.

I natt, svensk tid, sade coachen Bruce Cassidy nämligen att han inte kunde utesluta att Lee Stempniak kallas in. 35-åringen är kontraktslös och de flesta trodde nog att han lagt av med ishockeyn. Stempniak gjorde så sent som för tre säsonger sedan över 50 poäng och för två år sedan landade han på 40. Förra säsongen blev det dock bara nio poäng på 37 matcher i Carolinas tröja för amerikanen.

Lee Stempniak gjorde tio poäng på 19 matcher i Boston under säsongen 15/16. Han var på tryout hos Bruins inför säsongen.

Bruce Cassidy says a decision will be made tonight or tomorrow morning about which forward the team will recall from Providence. He also did not rule out Lee Stempniak as a possibility to fill a spot up front. #NHLBruins

— Boston Bruins (@NHLBruins) February 13, 2019