Kim Martin Hasson berättar nu om ätstörningarna under tiden på college. Foto: Sebastian Lindberg / BILDBYRÅN

Hon är den främsta målvakten på damsidan genom tiderna i Sverige. Men allt var inte guld och gröna skogar under Kim Martin Hassons aktiva karriär. För hockeysverige.se berättar hon om ätstörningarna som hon hade under tiden på college.

— När det började blev varken college eller OS lika bra, berättar hon.

Kim Martin Hasson är utan tvivel en av svensk hockeys största målvakter genom tiderna. Där räknar jag in killar som Henrik Lundqvist, Tommy Salo och Leif ”Honken” Holmqvist. Hon har faktiskt varit med och vunnit samtliga fyra OS och VM-medaljer svensk damhockey har vunnit. Det blev som bekant silver vid OS 2006 och brons 2002. Dessutom VM brons både 2005 och 2007.

TUFF RESA I USA

Men hon hade även en tuff resa under sin tid på University of Minnesota-Duluth. I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY som kommer på hockeysverige.se på söndag berättar hon om en jobbig säsong som trots allt slutade väl.

– Första säsongen var det ganska hård konkurrens. Jag delade målvaktsjobbet med en tjej, Riitta Schäublin, men det gick ändå ganska bra den säsongen. Vi förlorade dock finalen, men andra säsongen vann vi och jag utsågs till topp tre av bland alla collegespelare, men vann inte priset. Jag blev även MVP i slutspelet den säsongen.

– Även om det var en bra säsong så började redan där lite av ätstörningarna. När det började blev varken college eller OS lika bra.

Vad tror du ätstörningarna bottnade i?

– Jag gick upp i vikt lite första åren och sedan ville jag gå ner igen. Sedan blev det att jag gick ner mer och mer.

Hur illa var det då du hade det som jobbigast?

– Min mera normala vikt var 72 kg, men jag var nere under 60. Det här gick jag ner successivt. Sedan tog jag hjälp i november efter OS 2010. Familjen och alla runt om mig höll på ganska längre och pratade med mig om det här.

– Sedan var det på ett landslagsläger som jag sa att jag hade väldigt ont i magen. Då hade förbundskaptenen Niclas Högberg erfarenhet från det här med ätstörningar. Både han och jag sa då att det var dags att ta hjälp.

Var du någonstans i bakhuvudet medveten om att du hade ätstörningar?

– Ja, det var jag, men jag vägrade att inse det, men på landslagslägret… Det var droppen eftersom jag hade så pass ont i magen. Då hade allt gått för långt. Det här var i november och OS skulle gå i februari.

– Så här i efterhand är jag sur på mig själv eftersom jag antagligen hade kunnat spela ett lika bra OS som både 2002 och 2006. Jag var inte dålig 2010, men jag var inte på topp när det gällde fokus, kraft och så vidare.

BORDE PRATA MER OM ÄTSTÖRNINGAR

Kim Martin Hasson gick alltså på University of Minnesota-Duluth när det här började, men det var inga där som talade i negativa termer om vikt eller liknande.

– Nej, det var ingenting därifrån. Allt kom från mitt eget huvud och sedan förbjöd man mig att spela hela det året på college. Jag spelade i princip inte alls mitt sista år där eftersom dom ville att jag skulle bli frisk. Jag var med och tränade, men inte speciellt mycket. Det var nog mer att dom ville att jag skulle komma ner så dom hade koll på mig.

– Vi har ännu inte pratat om det här med ätstörningar i Linköping, men vi har haft uppe det här med kostlära. Däremot borde vi alla prata mer om ätstörningar för jag tror att det är vanligare än man tror. Det är ett viktigt ämne.

Hela intervjun med Kim Martin-Hasson kommer på hockeysverige.se på söndag.